Dmytro Kuleba: Partenera mea a plecat din Bucea cu o zi înainte ca orașul să fie ocupat / Nu mi-a murit nimeni apropiat până acum, dar am prieteni pe linia frontului, în Donbas

Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmytro Kuleba, susține că partenerea sa a plecat din Bucea – unde forțele ruse sunt acuzate că ar fi comis un adevărat masacru – cu o zi înainte ca trupele invadatoare să ocupe orașul, transmite .

Retragerea trupelor ruse din Bucea a scos la iveală cu masacrul pe care l-ar fi lăsat acestea în urmă. Ministerul român al Afacerilor Externe a spus că răspunderea pentru crimele comise acolo și în alte localități ucrainene „aparține Rusiei”. La rândul său, ministrul român al Apărării, Vasile Dîncu, a subliniat „importanța ca responsabilii pentru aceste crime de război să fie trași la răspundere în conformitate cu dreptul internațional umanitar”.

Dmytro Kuleba spune că partenera sa a plecat din Bucea cu o zi înainte ca orașul să fie ocupat de ruși

„Partenera mea a plecat din Bucea cu o zi înainte ca orașul să fie ocupat. Da, acum este ok”, a declarat vineri ministrul ucrainean al afacerilor externe, la Digi24.

În dialogul cu moderatoarea, Dmytro Kuleba a precizat că, din fericire, până acum nu i-a murit în război nicio persoană apropiată, dar a menționat că are prieteni apropiați care se află pe linia frontului, în regiunea Donbas.

„Da, ne scriem mesaje”, a continuat oficialul ucrainean.

Dmytro Kuleba, la București: Nu am niciun dubiu că vom câștiga această bătălie

Șeful diplomației ucrainene a efectuat vineri o vizită în România, acolo unde a discutat , dar și , Bogdan Aurescu, și , Vasile Dîncu.

„Acest război are legătură cu viitorul acestei regiuni. Voi ne dați tot ce avem nevoie să câștigăm, noi îl ținem pe Putin. (…) Nu am niciun dubiu că vom câștiga această bătălie. Cine crede că Vladimir Putin nu va îndrăzni să testeze Articolul 5 din Tratatul NATO e naiv. Cel mai bun mod de a-l opri pe Putin e să dați Ucrainei ce are nevoie”, a declarat Dmytro Kuleba.