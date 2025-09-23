B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Doi români, arestați în Grecia pentru spionaj. Cum au fost prinși de autoritățile elene

Doi români, arestați în Grecia pentru spionaj. Cum au fost prinși de autoritățile elene

Traian Avarvarei
23 sept. 2025, 13:19
Doi români, arestați în Grecia pentru spionaj. Cum au fost prinși de autoritățile elene
Sursa foto simbol: Hepta - DPA Images
Cuprins
  1. Cum au fost prinși românii acuzați de spionaj
  2. Ce alt caz de spionaj a mai fost în Grecia

Doi cetățeni români au fost arestați în Grecia sub acuzația de spionaj, după ce au fotografiat baza Marinei Elene de pe insula Salamina. Deocamdată autoritățile române nu au avut nicio reacție în acest caz.

Cum au fost prinși românii acuzați de spionaj

Potrivit presei locale, este vorba despre doi bărbaţi cu vârste de 52, respectiv de 22 de ani. Incidentul a avut loc luni după-amiază.

Paza de Coastă a fost alertată de Marina Militară, care i-a văzut pe cei doi bărbaţi pe o barcă turistică sub pavilion grecesc ce naviga în strâmtoarea dintre continent şi insulă. Paza i-a verificat şi a găsit pe telefoanele lor fotografii cu Fortăreața Navală Salamina.

Cei doi români au fost arestaţi pentru încălcarea articolului 148 din Codul Penal al Greciei, care face referire la spionaj, şi duşi la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu.

Asupra lor au fost găsite trei telefoane mobile, care au fost confiscate, precum și 4.700 de euro şi 400 de dolari, de asemenea bani confiscați.

Ambarcațiunea în care se aflau a fost condusă în portul Palouki din Salamina, pentru a fi verificate documentele sale de navigație.

Într-un comunicat al Gărzii de Coastă elene se arată că românii „aveau în posesie material fotografic al Fortăreței Navale din Salamina pe dispozitivele de telefonie mobilă”.

„Cei doi cetățeni străini au fost conduși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, unde au fost arestați pentru încălcarea articolului 148 din Codul Penal (Spionaj). De asemenea, au fost confiscate trei dispozitive de telefonie mobilă, sumele de patru mii șapte sute de euro (4.700€) și patru sute de dolari (400$), în timp ce ambarcațiunea E/P-T/R a fost dusă în portul Paloukia, din Salamina, pentru a o verificare amănunțită a documentelor de navigaț”, se mai arată în comunicatul oficial.

Baza navală Salamina este situată la circa doi kilometri de coasta portului Pireu din Atena și are aproximativ 10.000 de angajaţi militari şi civili, fiind cea mai mare a Marinei Elene. Baza găzduiește majoritatea navelor Marinei Elene, precum şi multe dintre serviciile sale administrative, de instruire şi de sprijin.

Ce alt caz de spionaj a mai fost în Grecia

În luna mai a acestui an, poliția greacă a arestat în orașul-port Alexandroupolis un bărbat în vârstă de 59 de ani, care ar fi fotografiat convoaie de aprovizionare a Ucrainei pentru serviciile de spionaj ruse.

Bărbatul, un grec de origine georgiană, a fost arestat. El a recunoscut că a făcut fotografii și clipuri video „în numele unei alte persoane căreia i-a trimis imaginile prin intermediul unei aplicații criptate”.

Potrivit unei surse din poliția greacă, individul a servit în armata rusă în tinerețe și ar fi fost recrutat de serviciul rus de informații militare GRU, prin intermediul unui intermediar.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Franța a recunoscut oficial statul Palestina. Macron: „A sosit momentul păcii”
Externe
Franța a recunoscut oficial statul Palestina. Macron: „A sosit momentul păcii”
Autoritățile din Republica Moldova au arestat 74 de persoane pentru un presupus complot rusesc înaintea alegerilor parlamentare
Externe
Autoritățile din Republica Moldova au arestat 74 de persoane pentru un presupus complot rusesc înaintea alegerilor parlamentare
Donald Trump va anunța că paracetamolul provoacă autism, în ciuda lipsei dovezilor științifice
Externe
Donald Trump va anunța că paracetamolul provoacă autism, în ciuda lipsei dovezilor științifice
Regula esențială pentru cei care urmează să iasă la pensie. Ce trebuie să știe înainte de a-și planifica pensionarea
Externe
Regula esențială pentru cei care urmează să iasă la pensie. Ce trebuie să știe înainte de a-și planifica pensionarea
Dezvăluiri din culisele vizitei lui Donald Trump în Marea Britanie: Scandal monsru între bucătarii reglai și membrii Secret Service
Externe
Dezvăluiri din culisele vizitei lui Donald Trump în Marea Britanie: Scandal monsru între bucătarii reglai și membrii Secret Service
Regele Charles, răspuns ferm în privința reîntoarcerii lui Harry în familia regală. Ce i-ar fi spus fiului său
Externe
Regele Charles, răspuns ferm în privința reîntoarcerii lui Harry în familia regală. Ce i-ar fi spus fiului său
Femeie ucisă de un urs brun în timp ce culegea fructe de pădure / Salvatorii îngroziți au găsit la locul tragediei doar cizmele și găleata mestecată
Externe
Femeie ucisă de un urs brun în timp ce culegea fructe de pădure / Salvatorii îngroziți au găsit la locul tragediei doar cizmele și găleata mestecată
Avertismentul Maiei Sandu înaintea alegerilor din Moldova. Pericolul pe care îl prezintă Rusia pentru regiune
Externe
Avertismentul Maiei Sandu înaintea alegerilor din Moldova. Pericolul pe care îl prezintă Rusia pentru regiune
Scene de gherilă urbană la Milano: Protestatari pro-Palestina au luat cu asalt Gara Centrală / Polițiștii atacați cu fumigene (VIDEO)
Externe
Scene de gherilă urbană la Milano: Protestatari pro-Palestina au luat cu asalt Gara Centrală / Polițiștii atacați cu fumigene (VIDEO)
Polonia, pregătită să doboare dronele și avioane rusești în spațiul aerian NATO. Condiția pusă de Donald Tusk
Externe
Polonia, pregătită să doboare dronele și avioane rusești în spațiul aerian NATO. Condiția pusă de Donald Tusk
Ultima oră
14:14 - Salariile din România: București și Cluj pe primele locuri. Ce județe abia trec de 4.000 lei net
14:12 - Alina Pușcaș a rămas cu sechele după problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiica ei. Ce mărturisiri a făcut prezentatoarea TV
14:05 - Câți bani a pierdut Giovanni Becali în cazinouri și ce relație are cu politica: „Doamne ferește!”
13:33 - Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale mamei sale, Petruța Toma
13:31 - Teo Trandafir, mărturisiri despre momentul în care a ajuns pe patul de spital de la Viena. De unde a pornit boala și cine este prima persoană de care și-a amintit după ultima anestezie generală
13:07 - Microplastice în farfuria ta: cum ajung în mâncare și ce poți face să le eviți
12:48 - Cătălin Cazacu: „Am fugit din televiziune”. De ce nu a mai apărut pe micile ecrane
12:33 - Elvira Deatcu, dezvăluiri din timpul filmărilor serialului „Lacrimi de iubire”: „Acestea au fost cele mai dificile secvențe”
12:32 - Newsweek: Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
12:29 - De ce nu mai citesc românii? Cătălin Oprișan: Nouă ne e frică de educație / Poți să și adormi citind, dar poți să te și trezești citind