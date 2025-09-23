Doi cetățeni români au fost arestați în Grecia sub acuzația de spionaj, după ce au fotografiat baza Marinei Elene de pe insula Salamina. Deocamdată autoritățile române nu au avut nicio reacție în acest caz.

Cum au fost prinși românii acuzați de spionaj

Potrivit , este vorba despre doi bărbaţi cu vârste de 52, respectiv de 22 de ani. Incidentul a avut loc luni după-amiază.

Paza de Coastă a fost alertată de Marina Militară, care i-a văzut pe cei doi bărbaţi pe o barcă turistică sub pavilion grecesc ce naviga în strâmtoarea dintre continent şi insulă. Paza i-a verificat şi a găsit pe telefoanele lor fotografii cu Fortăreața Navală Salamina.

Cei doi români au fost arestaţi pentru încălcarea articolului 148 din Codul Penal al Greciei, care face referire la spionaj, şi duşi la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu.

Asupra lor au fost găsite trei telefoane mobile, care au fost confiscate, precum și 4.700 de euro şi 400 de dolari, de asemenea bani confiscați.

Ambarcațiunea în care se aflau a fost condusă în portul Palouki din Salamina, pentru a fi verificate documentele sale de navigație.

Într-un comunicat al Gărzii de Coastă elene se arată că românii „aveau în posesie material fotografic al Fortăreței Navale din Salamina pe dispozitivele de telefonie mobilă”.

„Cei doi cetățeni străini au fost conduși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, unde au fost arestați pentru încălcarea articolului 148 din Codul Penal (Spionaj). De asemenea, au fost confiscate trei dispozitive de telefonie mobilă, sumele de patru mii șapte sute de euro (4.700€) și patru sute de dolari (400$), în timp ce ambarcațiunea E/P-T/R a fost dusă în portul Paloukia, din Salamina, pentru a o verificare amănunțită a documentelor de navigaț”, se mai arată în comunicatul oficial.

Baza navală Salamina este situată la circa doi kilometri de coasta portului Pireu din Atena și are aproximativ 10.000 de angajaţi militari şi civili, fiind cea mai mare a Marinei Elene. Baza găzduiește majoritatea navelor Marinei Elene, precum şi multe dintre serviciile sale administrative, de instruire şi de sprijin.

Ce alt caz de spionaj a mai fost în Grecia

În luna mai a acestui an, poliția greacă a arestat în orașul-port Alexandroupolis un bărbat în vârstă de 59 de ani, care ar fi fotografiat convoaie de aprovizionare a Ucrainei pentru serviciile de spionaj ruse.

Bărbatul, un grec de origine georgiană, a fost arestat. El a recunoscut că a făcut fotografii și clipuri video „în numele unei alte persoane căreia i-a trimis imaginile prin intermediul unei aplicații criptate”.

Potrivit unei surse din poliția greacă, individul a servit în armata rusă în tinerețe și ar fi fost recrutat de serviciul rus de informații militare GRU, prin intermediul unui intermediar.