Doi soți căsătoriți timp de 19 ani au aflat, în urma unor căutări legate de originile lor, că sunt de fapt frați. Adriana și Leonardo au fost abandonați în copilărie în São Paulo și adoptați de familii diferite, fără să știe vreodată cine este mama lor biologică. Deși amândoi știau că pe mama lor o cheamă Maria, au considerat mereu că este vorba despre o coincidență, fiind un nume extrem de comun.

Potrivit , cei doi s-au cunoscut în urmă cu mai bine de două decenii, după ce femeia s-a întors în orașul natal în urma unui divorț. În 2014, Adriana a apelat la o emisiune de radio specializată în reunirea familiilor pentru a-și găsi , moment care i-a schimbat radical existența.

Momentul în care doi soți au aflat despre legătura lor de sânge

În cadrul emisiunii, femeia a reușit să își găsească mama și a intrat în direct cu aceasta. La finalul ediției, mama biologică a dezvăluit un detaliu șocant: mai avea un fiu, pe nume Leonardo, pe care Adriana nu îl cunoscuse niciodată. Realizând că bărbatul menționat este chiar partenerul ei de viață, femeia a fost șocată.

„Nu îmi vine să cred ce îmi spuneți. Leonardo este soțul meu”, a declarat ea în direct.

După această veste, cei doi s-au aflat în fața unei crize profunde. Adriana a recunoscut că se temea să se mai întoarcă acasă de frică să nu își piardă partenerul.

„Acum mi-e frică să mă întorc acasă și să aflu că Leonardo nu mă mai vrea. Îl iubesc atât de mult”, a declarat femeia, devastată de faptul că omul lângă care și-a petrecut aproape două decenii îi este frate bun.

Ce au hotărât cei doi să facă mai departe

Deși situația este una extrem de complicată, iar căsătoria lor nu poate fi recunoscută legal, au decis să rămână împreună. Specialiștii asociază astfel de cazuri cu fenomenul de „atracție sexuală genetică”, ce apare uneori între rude care se întâlnesc prima dată ca adulți. Adriana a subliniat că doar moartea îi va despărți și că totul s-a întâmplat pentru că așa a vrut divinitatea.

„Bineînțeles că ar fi fost diferit dacă am fi știut toate acestea înainte, dar nu am știut și ne-am îndrăgostit. Ne-am gândit că e amuzant că mamele noastre au același nume, dar e un nume comun, așa că am crezut că este o coincidență”, a mai adăugat ea.