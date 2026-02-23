B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Doi soți au descoperit că sunt frați după 20 de ani de relație. Adevărul șocant a ieșit la iveală la radio

Doi soți au descoperit că sunt frați după 20 de ani de relație. Adevărul șocant a ieșit la iveală la radio

Flavia Codreanu
23 feb. 2026, 20:50
Doi soți au descoperit că sunt frați după 20 de ani de relație. Adevărul șocant a ieșit la iveală la radio
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Momentul în care doi soți au aflat despre legătura lor de sânge
  2. Ce au hotărât cei doi să facă mai departe

Doi soți căsătoriți timp de 19 ani au aflat, în urma unor căutări legate de originile lor, că sunt de fapt frați. Adriana și Leonardo au fost abandonați în copilărie în São Paulo și adoptați de familii diferite, fără să știe vreodată cine este mama lor biologică. Deși amândoi știau că pe mama lor o cheamă Maria, au considerat mereu că este vorba despre o coincidență, fiind un nume extrem de comun.

Potrivit libertatea, cei doi s-au cunoscut în urmă cu mai bine de două decenii, după ce femeia s-a întors în orașul natal în urma unui divorț. În 2014, Adriana a apelat la o emisiune de radio specializată în reunirea familiilor pentru a-și găsi mama pierdută, moment care i-a schimbat radical existența.

Momentul în care doi soți au aflat despre legătura lor de sânge

În cadrul emisiunii, femeia a reușit să își găsească mama și a intrat în direct cu aceasta. La finalul ediției, mama biologică a dezvăluit un detaliu șocant: mai avea un fiu, pe nume Leonardo, pe care Adriana nu îl cunoscuse niciodată. Realizând că bărbatul menționat este chiar partenerul ei de viață, femeia a fost șocată.

Nu îmi vine să cred ce îmi spuneți. Leonardo este soțul meu”, a declarat ea în direct.

După această veste, cei doi s-au aflat în fața unei crize profunde. Adriana a recunoscut că se temea să se mai întoarcă acasă de frică să nu își piardă partenerul.

„Acum mi-e frică să mă întorc acasă și să aflu că Leonardo nu mă mai vrea. Îl iubesc atât de mult”, a declarat femeia, devastată de faptul că omul lângă care și-a petrecut aproape două decenii îi este frate bun.

Ce au hotărât cei doi să facă mai departe

Deși situația este una extrem de complicată, iar căsătoria lor nu poate fi recunoscută legal, au decis să rămână împreună. Specialiștii asociază astfel de cazuri cu fenomenul de „atracție sexuală genetică”, ce apare uneori între rude care se întâlnesc prima dată ca adulți. Adriana a subliniat că doar moartea îi va despărți și că totul s-a întâmplat pentru că așa a vrut divinitatea.

Bineînțeles că ar fi fost diferit dacă am fi știut toate acestea înainte, dar nu am știut și ne-am îndrăgostit. Ne-am gândit că e amuzant că mamele noastre au același nume, dar e un nume comun, așa că am crezut că este o coincidență”, a mai adăugat ea.

Tags:
Citește și...
Europenii ar putea prelua exemplul Statelor Unite. TikTok ar putea fi plasată sub controlul unor companii UE
Externe
Europenii ar putea prelua exemplul Statelor Unite. TikTok ar putea fi plasată sub controlul unor companii UE
O femeie a mâncat un pește insuficient gătit și a plătit un preț cumplit. A rămas fără toate cele patru membre
Externe
O femeie a mâncat un pește insuficient gătit și a plătit un preț cumplit. A rămas fără toate cele patru membre
Ministerul Afacerilor Externe emite o alertă de călătorie pentru Mexic: Violențe extreme după uciderea unui lider de cartel
Externe
Ministerul Afacerilor Externe emite o alertă de călătorie pentru Mexic: Violențe extreme după uciderea unui lider de cartel
Tragedie pe pârtie: O fetiță de 13 ani și-a pierdut viața după ce hainele i-au rămas blocate în telescaun
Externe
Tragedie pe pârtie: O fetiță de 13 ani și-a pierdut viața după ce hainele i-au rămas blocate în telescaun
Lovitură grea pentru Trump. Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial dintre UE şi SUA
Externe
Lovitură grea pentru Trump. Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial dintre UE şi SUA
Kievul combate o serie de știri false. Situația oficială a învățământului românesc din Ucraina
Externe
Kievul combate o serie de știri false. Situația oficială a învățământului românesc din Ucraina
Scene de coșmar în Spania! O familie de români a ucis un vecin, după un scandal pornit de la zgomot
Externe
Scene de coșmar în Spania! O familie de români a ucis un vecin, după un scandal pornit de la zgomot
Locul unde se angajează frizeri, bucătari și electricieni, iar salariul pornește de la 35.000 de euro
Externe
Locul unde se angajează frizeri, bucătari și electricieni, iar salariul pornește de la 35.000 de euro
Război civil în Mexic. Cartelurile au lansat atacuri în lanț după uciderea baronului drogurilor „El Mencho” (VIDEO/FOTO)
Externe
Război civil în Mexic. Cartelurile au lansat atacuri în lanț după uciderea baronului drogurilor „El Mencho” (VIDEO/FOTO)
Ucraina testează un „transportator de drone” terestru. Robotul Ratel H poate lansa aparate pe fibră optică aproape de front
Externe
Ucraina testează un „transportator de drone” terestru. Robotul Ratel H poate lansa aparate pe fibră optică aproape de front
Ultima oră
21:28 - Actorul Bogdan Fărcaș despre ororile din Epoca de Aur: „Tata, profesor universitar, stătea cu căciula în mână la aprozar”
21:27 - Contribuția minimă la pensia voluntară crește din 2026. Ce sume vor plăti românii
21:12 - Europenii ar putea prelua exemplul Statelor Unite. TikTok ar putea fi plasată sub controlul unor companii UE
21:12 - Dragobetele 2026. Tradiția care îți poate aduce iubirea și norocul pe 24 februarie. Ce este bine să faci în această zi
20:42 - Decizie importantă pentru persoanele divorțate, adoptată de Senat. Cum vor putea alege foștii soți numele de familie
20:40 - Patriarhul Daniel, mesaj pentru creștinii ortodocși la intrarea în Postul Paștelui
20:27 - O femeie a mâncat un pește insuficient gătit și a plătit un preț cumplit. A rămas fără toate cele patru membre
20:15 -  Aniversare de poveste pentru fiica Mirelei Vaida. Destinația surpriză aleasă de vedetă pentru cea mică
20:09 - FIFA schimbă regulile jocului de fotbal. Oficialii speră să reducă tragerile de timp
20:04 - Tensiuni între Guvern și sindicatele din ordine publică pe tema pensiilor militare. Polițiștii amenință cu proteste