Donald Trump a ajuns în Israel pentru o vizită de 4 ore. După ce a survolat Piața Ostaticilor din Tel Aviv, președintele american Donald Trump a aterizat pe Aeroportul Internațional Ben Gurion, unde a fost întâmpinat de premierul Benjamin Netanyahu și de președintele Isaac Herzog.

UPDATE 11:53: Treisprezece ostatici israelieni eliberați de Hamas se află acum în mâinile trupelor IDF din Fâșia Gaza, a declarat armata.

Hamas i-a predat pe cei 13: Elkana Bohbot, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Evyatar David, Rom Braslavski, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio și Ariel Cunio – Crucii Roșii din Khan Youn Gaza.

Ostaticii vor fi escortați în afara Fâșiei de către forțele speciale israeliene la o unitate militară din apropierea comunității de frontieră Re’im pentru un control inițial și pentru a se întâlni cu familiile lor.

Anterior, șapte ostatici au fost eliberați din orașul Gaza. Acum, că cei 20 au fost eliberați, Hamas nu mai deține ostatici în viață pentru prima dată de la masacrul din 7 octombrie 2023 din sudul Israelului.

Mai târziu astăzi, Hamas urmează să înceapă returnarea trupurile celor 28 de ostatici morți pe care îi deține încă.

UPDATE 11:33: Într-o declarație adresată jurnaliștilor de la Knesset, președintele american Donald Trump a răspuns cu „da” la întrebarea dacă războiul din Gaza s-a încheiat. „Este o zi minunată”, spune el, stând alături de prim-ministrul Benjamin Netanyahu. „Este un început complet nou și cred că nu a mai existat niciodată un eveniment ca acesta.” „Dragostea de pe străzi a fost pur și simplu incredibilă”, spune Trump. „A fost pur și simplu o zi minunată.” Întrebat ce se va întâmpla cu Hamas, dacă nu respectă armistițiul, el răspunde: „Se vor conforma”. „Suntem atât de fericiți pentru ei”, spune el despre ostatici. „Vor fi fericiți și vor avea o viață minunată.” „Au fost foarte curajoși”, adaugă el.

UPDATE 11.25: Președintele SUA, Donald Trump, a sosit în Knesset, salutându-l pe scurt pe președintele Knesset-ului, Amir Ohana, înainte de a lua loc pentru a semna cartea de oaspeți a Knesset-ului.

„Aceasta este marea mea onoare. O zi măreață și frumoasă, un nou început”, a scris el cu un marker gros și negru, flancat de prim-ministrul Benjamin Netanyahu, soția sa și Ohana. Trump se îndreaptă apoi spre plen pentru a se adresa Knessetului, devenind al patrulea președinte american care face acest lucru, dar se oprește mai întâi pentru a vorbi cu presa.

UPDATE 11.15: Transferul corpurilor ostaticilor decedați este programat pentru această după-amiază.

Canalul saudit Al-Hadath relatează că trupurile ostaticilor decedați aflați în posesia Hamas vor fi transferate Crucii Roșii în această după-amiază.

Raportul nu indică câte cadavre vor fi transferate. Cel puțin 26 de ostatici au fost confirmați morți de Israel, iar Hamas a declarat că ar putea întâmpina dificultăți în localizarea unora dintre cadavrele lor.

UPDATE 11.13: Președintele american Donald Trump a ajuns la Knesset.

El urmează să se întâlnească în curând cu familiile ostaticilor și să țină un discurs.

Toți cei 20 de ostatici în viață au fost predați de Hamas în Gaza, în această dimineață.

UPDATE 11.05: În timp ce pășeau pe covorul roșu de pe pista aeroportului Ben Gurion, președintele american Donald Trump le-a spus președintelui Isaac Herzog și prim-ministrului Benjamin Netanyahu: „Este o zi minunată. Poate cea mai bună zi a voastră”.

„Aceasta este istorie”, a răspuns Netanyahu, într-o nouă înregistrare video publicată de echipa sa. Potrivit ambasadorului Israelului la Washington, Yehiel Leiter, Trump i-a spus la aeroport: „Știi că fiul tău se uită la tine cu un zâmbet, știi asta, nu-i așa?” „Mi-a explodat inima”, scrie Leiter pe X. Fiul lui Leiter, maiorul (în rezervă) Moshe Yedidia Leiter, a fost ucis în luptele din Fâșia Gaza în 2023. Ambasadorul SUA, Mike Huckabee, spune că, în timp ce l-a salutat pe Netanyahu pe pistă, l-a felicitat pe prim-ministru, spunând că „conducerea sa neclintită în fața unei opoziții atât de mari a fost esențială pentru sfârșitul războiului și eliberarea ostaticilor”.

UPDATE 11.02: Toți ostaticii vii care au fost ținuți captivi de către Hamas au fost transferați Crucii Roșii, conform presei în limba ebraică, citată de .

Nu există încă nicio informație oficială despre transferul din partea Forțelor de Apărare ale Israelului sau a Crucii Roșii.

Hamas urma să predea 13 ostatici vii rămași din sudul Gazei.

Cadavrele a altor 28 de ostatici se află încă în mâinile grupării teroriste, majoritatea fiind transferate în Israel mai târziu, astăzi.

UPDATE 10.55: IDF a publicat imagini care arată momentul în care ostaticii eliberați Matan Angrest, frații Gali și Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran și Guy Gilboa-Dala au trecut granița în Israel după ce au fost eliberați din captivitatea Hamas în Fâșia Gaza.

רגעי חציית השבים בחזרה לשטח מדינת ישראל לפני מספר דקות — צבא ההגנה לישראל (@idfonline)

Cei șapte ostatici au fost aduși, ulterior, la o unitate a IDF de lângă Re’im pentru un control inițial și pentru a se întâlni cu familiile lor.

Anterior, instituțiile de presă arabe au publicat imagini de la câteva minute după ce ostaticii au fost predați Crucii Roșii din orașul Gaza, care arătau vehicule ale Crucii Roșii părăsind zona, împreună cu vehicule aparținând luptătorilor Hamas.

רכבי הצלב האדום עוזבים את נקודת מסירת החטופים בעיר עזה, לאחר ההעברה. תיעוד שמפרסם גם ערוץ אל-ג’זירה (ערוצים קטרים, כולם להראות מופתעים). כאמור אנשי הזרוע הצבאית במקום, נראה שמנעו מקהל ועיתונאים להיכנס למתחם ההעברה עצמו — Nurit Yohanan (@nurityohanan)

La fața locului au putut fi văzuți bărbați înarmați ai Hamas, în uniformele militare ale grupării.

Se pare că schimbul de replici a avut loc într-un complex închis, fără acces acordat publicului sau jurnaliștilor.

UPDATE 10.20: Președintele american Donald Trump se îndreaptă spre Knesset-ul din Ierusalim, la bordul vehiculului său prezidențial blindat, cunoscut sub numele de Bestia, împreună cu premierul Benjamin Netanyahu și soția sa, Sara.

Potrivit biroului lui Netanyahu, Trump i-a invitat spontan pe membrii lui Netanyahu la bordul navei „Bestia”, abătându-se de la protocol.

Înainte de a urca în mașină, Trump a salutat-o ​​pe fiica sa, Ivanka, apoi a vorbit cu soțul acesteia, Jared Kushner, și cu trimisul special Steve Witkoff. Toți trei l-au întâmpinat pe Trump, la sosirea sa în Israel.

UPDATE 10.07: Crucea Roșie se pregătește să ridice mai mulți ostatici de la Hamas

Un convoi de vehicule ale Crucii Roșii se îndreaptă acum către un punct de predare din sudul Fâșiei Gaza pentru a recupera alți câțiva ostatici de la Hamas, a anunțat IDF.

Crucea Roșie îi va aduce apoi pe ostatici trupelor IDF din Gaza, pentru a fi escortați în afara Fâșiei către o unitate militară din apropierea orașului Re’im, unde vor fi supuși unui control fizic și mental inițial și se vor întâlni cu familiile lor.

Anterior, șapte ostatici au fost eliberați de Hamas din orașul Gaza.

Știrea inițială

Donald Trump a ajuns în Israel pentru o vizită de 4 ore. După ce a survolat Piața Ostaticilor din Tel Aviv, președintele american Donald Trump a aterizat pe Aeroportul Internațional Ben Gurion, unde a fost întâmpinat de premierul Benjamin Netanyahu și de președintele Isaac Herzog.

Donald Trump, în Israel. Cum a fost întâmpinat președintele american

Ultima dată când avionul prezidențial american Air Force One a fost în Israel a fost la scurt timp după atacurile din 7 octombrie 2023, când președintele de atunci, Joe Biden, a sosit într-o vizită de solidaritate, potrivit .

Turnul de control al aeroportului Ben Gurion l-a întâmpinat pe președintele american Donald Trump, spunându-i că vizita sa „are o semnificație profundă pentru poporul nostru în aceste vremuri”.

„Vă mulțumesc pentru prietenia dumneavoastră și pentru legătura indestructibilă dintre națiunile noastre”, continuă turnul, într-un comunicat de presă al biroului lui Netanyahu. „Dumnezeu să binecuvânteze America, Dumnezeu să binecuvânteze Israelul și prietenia dintre popoarele noastre.”

„Mulțumesc foarte mult”, a răspuns pilotul lui Trump.

Cine sunt primii ostatici eliberați

Primii 7 ostatici israelieni au fost predați, luni, Crucii Roșii în . Este vorba despre Matan Angrest, frații Gali și Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran și Guy Gilboa-Dalal, Crucii Roșii din orașul Gaza.

After 738 days in captivity in Gaza, Matan, Gali, Ziv, Alon, Eitan, Omri and Guy are coming home. 🇮🇱 — Israel Defense Forces (@IDF)

Netanyahu a fost surprins discutând cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, dar și cu Ivanka Trump și Jared Kushner, ginerele președintelui american, cunoscut pentru rolul său de mediator în acordul de încetare a focului și eliberare a ostaticilor intrat recent în vigoare.

Trump a sosit în Israel exact în momentul în care Hamas eliberează ostaticii după doi ani de captivitate. Potrivit Channel 12, președintele american a dorit ca Air Force One să zboare la altitudine joasă deasupra israelienilor care se bucurau de o zi la plajă, înainte de a ateriza. Pe plaja din Tel Aviv, un banner uriaș îl întâmpină pe Trump.

Hamas i-a predat Crucii Roșii pe Matan Angrest, frații Gali și Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran și Guy Gilboa-Dalal.

Crucea Roșie îi transportă spre trupele IDF din Gaza și urmează ca aceștia să fie duși la o bază militară din Re’im, unde vor primi asistență medicală și psihologică și se vor reîntâlni cu familiile lor.

Alți 13 ostatici urmează să fie eliberați, astăzi, din diferite zone ale Gazei. Din totalul celor capturați, 20 sunt confirmați în viață, însă, niciunul dintre bătrânii răpiți pe 7 octombrie nu a supraviețuit, potrivit La Repubblica.

Donald Trump, în Israel. Cum a reacționat la eliberarea ostaticilor

În timp ce se afla la bordul avionului prezidențial, Donald Trump a urmărit transmisiunea în direct a eliberării ostaticilor israelieni din Gaza.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a postat o fotografie de la bordul avionului și a scris: „Istorie în devenire.”

Trump a aterizat în Israel, înainte de discursul său în fața Knessetului și de întâlnirile cu premierul Benjamin Netanyahu și familiile ostaticilor. Plecarea sa spre Egipt este programată pentru ora 13:00.

Ce se întâmplă acum în Israel

Tel Avivul este în sărbătoare. Mii de oameni s-au adunat în centrul orașului pentru a urmări momentul eliberării ostaticilor. Străzile sunt pline de pancarte, steaguri și fotografii, iar pe fațada muzeului tronează mesajul „Pace pe Israel”.

În baza militară din Re’im, autoritățile au pregătit paturi și o scrisoare semnată de premier:„În numele poporului Israel, bun venit acasă”, au transmis Sara și Benjamin Netanyahu.

Potrivit jurnaliștilor israelieni, starea de sănătate a celor eliberați este îngrijorătoare, mulți fiind extrem de slabi, bolnavi sau într-o stare psihologică precară. Președintele Israelului și-a exprimat dorința de a-i întâlni, însă, medicii avertizează că acest lucru ar putea fi amânat.