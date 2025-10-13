Donald Trump, vaccinat anti-COVID. Președintele american în vârstă de 79 de ani a primit, recent, o doză de rapel anti-COVID-19, înainte de vizitele sale internaționale. publicat vineri confirmă că liderul SUA se află într-o „stare de sănătate excelentă”.

President Donald J. Trump Completes Comprehensive Follow-Up Evaluation at Walter Reed National Military Medical Center — Rapid Response 47 (@RapidResponse47)

„În pregătirea călătoriilor internaționale ce urmează, președintele Trump a beneficiat, de asemenea, de controale și imunizări preventive, inclusiv vaccinul anual antigripal și rapelul actualizat anti-COVID-19”, a transmis Dr. Sean Barbabella, medicul lui Donald Trump, potrivit .

Donald Trump, vaccinat anti-COVID. Care este starea fizică a președintelui SUA

Potrivit medicului său, Trump are o vârstă cardiacă estimată cu 14 ani mai mică decât cea reală.

„Președintele Trump continuă să demonstreze o stare generală de sănătate excelentă. Vârsta sa cardiacă, o măsură validată a vitalității cardiovasculare prin ECG, a fost estimată la aproximativ 14 ani mai tânără decât vârsta sa reală. El își menține în continuare un program zilnic solicitant fără restricții”, a adăugat Barbabella.

Vizita la spitalul militar Walter Reed a fost cea de-a doua din acest an. În aprilie, Trump a trecut printr-un control anual complet, iar evaluarea de vineri a fost considerată un examen semi-anual.

Ce probleme medicale are Donald Trump

Donald Trump se menține într-o formă bună. Totuși, în câteva fotografii recente, președintele SUA a fost surprins cu vânătăi pe mâna dreaptă, acoperite cu machiaj. Casa Albă a explicat că acestea sunt rezultatul „strângerilor de mână frecvente” și al utilizării aspirinei ca tratament cardiovascular.

De asemenea, liderul american suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune benignă și frecventă, care se manifestă prin umflarea gleznelor, însă, nu îi afectează activitățile zilnice.

În aceste momente, Donald Trump se află în Israel. Acesta a susțiut un discurs în Parlamentul israelian după ce toți ostaticii israelieni au fost eliberați de Hamas. Trump a anunțat că războiul din Gaza s-a încheiat.

În timp ce liderul de la Washington își ținea alocuțiunea în fața membrilor Knesset-ului, un bărbat din public a întrerupt brusc evenimentul, strigând și atrăgând atenția tuturor celor prezenți.

Forțele de ordine au intervenit imediat, evacuând protestatarul din sală. Reacția lui Trump a fost una scurtă: „Mulțumesc”.