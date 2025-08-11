Președintele american, Donald Trump, a spus de două ori aceeași greșeală în timpul unei conferințe de presă, unde a spus că se va întâlni cu Vladimir Putin în Rusia, în loc de Alaska. Aceste greșeli au fost discutate de către presa americană.
În timpul unei conferințe de presă, Donald Trump a declarat din greșeală, de două ori, că se va întâlni cu Vladimir Putin în Rusia pentru negocierile de pace privind războiul ruso-ucrainean. Greșeala sa a fost criticată de către presa din afară și ulterior, acesta s-a corectat, potrivit Skynews.
„Știți, eu îl voi vedea pe Putin. Voi merge în Rusia vineri.”
Mai târziu, a repetat greșeala: „Mergem în Rusia. Va fi un eveniment important.”
Ulterior, însă, președintele a spus corect: „Am apreciat faptul că președintele Rusiei vine în țara noastră, în loc să mergem noi în țara lui sau într-un loc terț.”
Recent, fostul președinte al Americii, Joe Biden a făcut o eroare asemănătoare, confundând numele președintelui Ucrainei, Volodimir Zelensky cu cel al lui Vladimir Putin, însă a corectat rapid greșeala.
Republicanii au criticat dur această greșeală, catalogându-l pe Biden drept „total nepotrivit pentru funcția pe care a avut-o”.