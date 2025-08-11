B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Donald Trump a spus de două ori că merge „în Rusia" înaintea întâlnirii cu Putin. Cum a reacționat publicul

Răzvan Adrian
11 aug. 2025, 20:56
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Președintele american, Donald Trump, a spus de două ori aceeași greșeală în timpul unei conferințe de presă, unde a spus că se va întâlni cu Vladimir Putin în Rusia, în loc de Alaska. Aceste greșeli au fost discutate de către presa americană.

Cuprins:

  • Cum s-a creeat confuzia privind locul întâlnirii cu Putin
  • Contextul greșelii în raport cu cele ale lui Joe Biden

Cum s-a creeat confuzia privind locul întâlnirii cu Putin

În timpul unei conferințe de presă, Donald Trump a declarat din greșeală, de două ori, că se va întâlni cu Vladimir Putin în Rusia pentru negocierile de pace privind războiul ruso-ucrainean. Greșeala sa a fost criticată de către presa din afară și ulterior, acesta s-a corectat, potrivit Skynews.

„Știți, eu îl voi vedea pe Putin. Voi merge în Rusia vineri.”

Mai târziu, a repetat greșeala: „Mergem în Rusia. Va fi un eveniment important.”

Ulterior, însă, președintele a spus corect: „Am apreciat faptul că președintele Rusiei vine în țara noastră, în loc să mergem noi în țara lui sau într-un loc terț.”

Contextul greșelii în raport cu cele ale lui Joe Biden

Recent, fostul președinte al Americii, Joe Biden a făcut o eroare asemănătoare, confundând numele președintelui Ucrainei, Volodimir Zelensky cu cel al lui Vladimir Putin, însă a corectat rapid greșeala.

Republicanii au criticat dur această greșeală, catalogându-l pe Biden drept „total nepotrivit pentru funcția pe care a avut-o”.

