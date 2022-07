Donald Trump a susținut că, „în mare”, a fost cel mai persecutat om din istoria SUA și că a vrut să-și dea singur Medalia de Onoare, dar nu a fost lăsat (VIDEO)

Donald Trump a susținut că, „în mare”, e cea mai persecutată persoană din istoria Statelor Unite. Fostul președinte american a afirmat că nu și-a dat seama de acest lucru pentru că era prea ocupat să lupte cu cei care-l persecutau, dar i-a deschis ochii un prieten.

„Unul dintre prietenii mei mi-a spus că am fost cea mai persecutată persoană din istoria țării. Nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Nu am avut timp, că mereu luptam cu acești oameni care încercau să mă persecute, mereu luptam împotriva persecuției.

Cu certitudine nu a existat niciun politician sau președinte și, în mare parte, nicio persoană care a fost tratată ca mine”, a declarat Trump, la un miting electoral din Florida.

“If I announced that I was not going to run for office, the persecution of Donald Trump would immediately stop. That’s what they want me to do. But you know what? There’s no chance I do that.”

