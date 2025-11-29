Donald Trump a transmis sâmbătă că spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat complet închis. Președintele american a subliniat că și zonele din apropiere sunt vizate, pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiune.

Declarația vine după ce, cu o săptămână înainte, Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) avertizase companiile aeriene. Autoritatea semnalase atunci o „situație potențial periculoasă” la survolarea Venezuelei.

Ce mesaj tranșant le-a transmis Trump piloților și companiilor aeriene

Donald Trump a publicat un mesaj categoric pe rețeaua sa, . El s-a adresat direct companiilor aeriene, piloților, dar și celor implicați în activități ilegale.

„Către toate Liniile Aeriene, Piloții, Traficanții de Droguri și Traficanții de Persoane, vă rog considerați SPAȚIUL AERIAN DEASUPRA ȘI DIN JURUL VENEZUELEI ÎNCHIS ÎN ÎNTREGIME”, se arată în postarea președintelui american.

Ce intenții are SUA în contextul tensiunilor cu Venezuela

Venezuela a decis să retragă licențele de operare a șase linii aeriene internaționale importante. Aceste companii își suspendaseră deja zborurile după avertismentul emis de FAA. Măsura apare într-un moment tensionat, în care forțele americane se concentrează tot mai mult în regiune, potrivit reuters.com.

În același timp, Donald Trump analizează posibile acțiuni împotriva guvernului condus de Nicolas Maduro. Contextul este complicat și de apropierea sezonului de vârf al călătoriilor în zona Caraibelor.

Liderul american nu a clarificat dacă Statele Unite iau în calcul atacuri sau un posibil calendar al acestora. În ultimele zile, el a sugerat totuși că seria de lovituri împotriva ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri ar putea fi extinsă și la operațiuni terestre. Nu a oferit însă detalii suplimentare.