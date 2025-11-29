B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Donald Trump a transmis un avertisment ferm. Spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „complet închis”

Donald Trump a transmis un avertisment ferm. Spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „complet închis”

Ana Beatrice
29 nov. 2025, 18:47
Donald Trump a transmis un avertisment ferm. Spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „complet închis”
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce mesaj tranșant le-a transmis Trump piloților și companiilor aeriene
  2. Ce intenții are SUA în contextul tensiunilor cu Venezuela

Donald Trump a transmis sâmbătă că spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat complet închis. Președintele american a subliniat că și zonele din apropiere sunt vizate, pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiune.

Declarația vine după ce, cu o săptămână înainte, Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) avertizase companiile aeriene. Autoritatea semnalase atunci o „situație potențial periculoasă” la survolarea Venezuelei.

Ce mesaj tranșant le-a transmis Trump piloților și companiilor aeriene

Donald Trump a publicat un mesaj categoric pe rețeaua sa, Truth Social. El s-a adresat direct companiilor aeriene, piloților, dar și celor implicați în activități ilegale.

„Către toate Liniile Aeriene, Piloții, Traficanții de Droguri și Traficanții de Persoane, vă rog considerați SPAȚIUL AERIAN DEASUPRA ȘI DIN JURUL VENEZUELEI ÎNCHIS ÎN ÎNTREGIME”, se arată în postarea președintelui american.

Ce intenții are SUA în contextul tensiunilor cu Venezuela

Venezuela a decis să retragă licențele de operare a șase linii aeriene internaționale importante. Aceste companii își suspendaseră deja zborurile după avertismentul emis de FAA. Măsura apare într-un moment tensionat, în care forțele americane se concentrează tot mai mult în regiune, potrivit reuters.com.

În același timp, Donald Trump analizează posibile acțiuni împotriva guvernului condus de Nicolas Maduro. Contextul este complicat și de apropierea sezonului de vârf al călătoriilor în zona Caraibelor.

Liderul american nu a clarificat dacă Statele Unite iau în calcul atacuri asupra Venezuelei sau un posibil calendar al acestora. În ultimele zile, el a sugerat totuși că seria de lovituri împotriva ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri ar putea fi extinsă și la operațiuni terestre. Nu a oferit însă detalii suplimentare.

Tags:
Citește și...
Cutremur la vârful puterii din Ucraina: demisie în biroul lui Zelenski și acuzații de deturnare a miliarde de dolari din ajutorul extern
Externe
Cutremur la vârful puterii din Ucraina: demisie în biroul lui Zelenski și acuzații de deturnare a miliarde de dolari din ajutorul extern
„Dacă îți dai viața, vei trăi veșnic”. Ideile bizare promovate de armata nord-coreeană soldaților trimiși să lupte în Ucraina
Externe
„Dacă îți dai viața, vei trăi veșnic”. Ideile bizare promovate de armata nord-coreeană soldaților trimiși să lupte în Ucraina
Jurnaliștii uneia dintre cele mai mari țări din Europa au intrat în grevă: „Ne-a expirat contractul de muncă acum 10 ani”. Ce schimbări cer patronatelor
Externe
Jurnaliștii uneia dintre cele mai mari țări din Europa au intrat în grevă: „Ne-a expirat contractul de muncă acum 10 ani”. Ce schimbări cer patronatelor
Donald Trump va grația un fost președinte condamnat la închisoare pentru trafic de droguri. „A fost tratat foarte urât și nedrept”
Externe
Donald Trump va grația un fost președinte condamnat la închisoare pentru trafic de droguri. „A fost tratat foarte urât și nedrept”
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
Externe
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze
Externe
Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze
Adolescenții români acuzați de viol în Irlanda de Nord au fost achitați. Cazul stârnise proteste violente, extinse în mai multe orașe
Externe
Adolescenții români acuzați de viol în Irlanda de Nord au fost achitați. Cazul stârnise proteste violente, extinse în mai multe orașe
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Externe
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”
Externe
Sfârșit tragic pentru un bărbat, după ce a rămas blocat într-o cutie de donații: „Nu pot respira”
Petrolier rusesc din flotă fantomă avariat grav în Marea Neagră. Ce a provocat explozia navei (FOTO)
Externe
Petrolier rusesc din flotă fantomă avariat grav în Marea Neagră. Ce a provocat explozia navei (FOTO)
Catalin Drula
Ultima oră
19:50 - Criminalul din Caracal ar putea ieși din închisoare. Gheorghe Dincă invocă probleme de sănătate și cere întreruperea pedepsei
19:08 - Precipitațiile abundente au afectat județul Dâmbovița. Gospodării inundate și intervenții în lanț ale pompierilor
18:09 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 30 noiembrie – 6 decembrie. Energiile decisive care pregătesc trecerea către 2026 pentru toate zodiile (VIDEO)
17:30 - Gabi Tamaș și Mihai Bendeac, la un pas de bătaie: „Au sărit bodyguarzii și ne-au despărțit”. De la ce ar fi izbucnit conflictul criță în club.
16:47 - Ciprian Ciucu invită bucureștenii la cea de-a cincea ediție a West Side Christmas Market din Drumul Taberei
16:28 - Lucrările de la barajul Paltinu au lăsat zeci de mii de oameni fără apă. Ministrul Mediului reacționează ferm: „Trebuie să răspundă cei care nu își fac treaba corect”
15:23 - Gabi Tamaș și Mihai Bendeac, despărțiți de bodyguarzi în club: „A zis că trebuie să mă bată”. De la ce ar fi pornit conflictul dintre cei doi
14:56 - Ciprian Ciucu: „Aerul este irespirabil în București”. Ce măsuri propune candidatul la Primăria Capitalei pentru reducerea poluării
14:27 - Cutremur la vârful puterii din Ucraina: demisie în biroul lui Zelenski și acuzații de deturnare a miliarde de dolari din ajutorul extern
13:40 - Alimentul esențial pentru o cură de slăbire eficientă. Mihaela Bilic: „Deblochează metabolismul”