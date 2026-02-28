B1 Inregistrari!
Externe » Donald Trump: Ali Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, e mort

Donald Trump: Ali Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, e mort

Traian Avarvarei
28 feb. 2026, 23:51
Donald Trump: Ali Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, e mort
Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / SalamPix/ABACA
Cuprins
  1. Imagine cu cadavrul lui Khamenei, prezentată lui Netanyahu și Trump
  2. Reacție bizară din Iran

UPDATE: Președintele american Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa socială că Ali Khamenei a fost ucis.

„Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, e mort. Nu e o dreptate doar pentru poporul iranian, ci și pentru măreții americani și pentru toți acei oameni din multe țări care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda lui de derbedei însetați de sânge. Nu a putut să scape de serviciile noastre de informații și sistemele noastre sofisticate de depistare și, colaborând cu Israel, nu e nimic ce el sau alți lideri uciși alături de el ar fi putut face”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Apar tot mai multe informații că ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a fost ucis în atacurile israeliene și americane de sâmbătă dimineață.

Imagine cu cadavrul lui Khamenei, prezentată lui Netanyahu și Trump

Un oficial israelian de rang înalt a declarat pentru Reuters că Ali Khamenei a fost ucis în atacuri „israeliene și americane”.

De asemenea, posturile de televiziune israeliene KAN și Channel 12 au relatat că Ali Khamenei a fost ucis. Ele au mai transmis că o fotografie cu cadavrul lui Khamenei a fost arătată președintelui american Donald Trump și prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

„Cadavrul său a fost recuperat de sub dărâmăturile complexului său’, a relatat KAN, postul public de televiziune.

„Credem că e o relatare corectă”, a declarat Donald Trump pentru NBC News. Acesta a mai precizat că „cea mai mare parte” a oamenilor care au luat decizii în Iran „au dispărut”.

Armata israeliană a anunțat moartea a șapte înalți oficiali ai regimului iranian, printre care ministrul Apărării, Aziz Nasirzadeh, și comandantul Gărzii Revoluționare, Mohamed Pakpur.

Reacție bizară din Iran

În schimb, Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, a declarat pentru ABC că Ali Khamenei și președintele Masoud Pezeshkian sunt „teferi și nevătămați”.

Însă tot el a spus pentru BBC că nu poate confirma dacă liderul suprem e încă în viață: „Nu pot confirma nimic”. El a mai precizat că acum toată țara e concentrată pe apărarea în fața acestei „agresiuni neprovocate”.

