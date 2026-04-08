Președintele american Donald Trump a anunțat că a ajuns la un acord de armistițiu cu Iranul pentru o perioadă de două săptămâni, chiar înainte de expirarea ultimatumului. Înțelegerea este condiționată de redeschiderea Strâmtorii , una dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Trump: „O zi importantă pentru pacea mondială”

Liderul de la Casa Albă a transmis un mesaj pe platforma Truth Social, în care a descris momentul drept unul decisiv pentru stabilitatea globală.

„O zi importantă pentru pacea mondială! Iranul își dorește acest lucru, s-au săturat! La fel și toți ceilalți! Statele Unite ale Americii vor contribui la fluidizarea traficului în Strâmtoarea Hormuz. Vor avea loc multe acțiuni pozitive! Se vor face mulți bani. Iranul poate începe procesul de reconstrucție. Vom încărca provizii de tot felul și vom „sta pe acolo” pentru a ne asigura că totul merge bine. Sunt încrezător că așa va fi. La fel cum trăim noi în SUA, aceasta ar putea fi Epoca de Aur a Orientului Mijlociu!!!”, a scris președintele american pe Truth Social.

Trump a subliniat că Statele Unite vor rămâne prezente în regiune pentru a monitoriza situația și pentru a asigura circulația maritimă prin Strâmtoarea Ormuz.

China și rolul din culise al negocierilor

Președintele american a sugerat că China ar fi avut un rol în aducerea Iranului la masa negocierilor. „Da, am auzit asta”, a spus Trump, întrebat despre implicarea Beijingului, conform Adevărul.

Un purtător de cuvânt al ambasadei chineze la Washington a confirmat poziția oficială: „China a depus eforturi pentru a contribui la încetarea focului și la încheierea conflictului. China salută toate eforturile care conduc la pace. Sperăm că părțile implicate vor profita de această oportunitate și vor depăși diferențele prin dialog”, a afirmat Liu Pengyu.

Nu este prima intervenție diplomatică a Beijingului în regiune. În 2023, China a mediat reluarea relațiilor dintre Iran și Arabia Saudită.

Taxe de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz

În paralel cu armistițiul, Iranul și Oman analizează introducerea unor taxe pentru navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Fondurile ar urma să fie folosite pentru reconstrucția infrastructurii afectate de conflict. Potrivit unor surse internaționale, taxa ar putea ajunge până la 2 milioane de dolari per navă, însă nu este clar dacă operatorii maritimi au acceptat aceste condiții.

Plan de pace în 10 puncte propus de Teheran

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a prezentat un plan de pace în 10 puncte, care include „tranzitul reglementat prin Strâmtoarea Ormuz, sub coordonarea Forțelor Armate ale Iranului”.

Autoritățile de la Teheran susțin că această măsură ar oferi țării „un statut economic și geopolitic unic”.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Aragachi, a declarat că tranzitul va fi asigurat „în coordonare cu Forțele Armate ale Iranului și ținând cont de limitările tehnice”.

În același timp, oficialul a mulțumit premierului Pakistan, Shehbaz Sharif, și șefului armatei, Asim Munir, pentru implicarea în negocieri.

Teheranul revendică o „mare victorie”

Autoritățile iraniene au descris acordul drept „o mare victorie”, susținând că Statele Unite ale Americii ar fi acceptat, în principiu, mai multe concesii majore.

Printre acestea s-ar număra ridicarea sancțiunilor, retragerea trupelor americane din regiune și acceptarea continuării programului de îmbogățire a uraniului.

De asemenea, Iranul ar urma să își consolideze controlul asupra Strâmtorii Ormuz, tranzitul urmând să fie coordonat de forțele sale armate.

Acordul de armistițiu și condițiile impuse de Trump

Donald Trump a confirmat acordul într-o postare, explicând condițiile înțelegerii:

„Pe baza discuţiilor cu prim-ministrul Shehbaz Sharif şi cu mareşalul Asim Munir, din Pakistan, şi în urma solicitării acestora de a amâna forţa distructivă care urma să fie lansată în această seară asupra Iranului, şi cu condiţia ca Republica Islamică Iran să accepte DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ şi SIGURĂ a Strâmtorii Hormuz, sunt de acord să suspend bombardamentele şi atacul asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni. Acesta va fi un armistiţiu de ambele părţi! Motivul este că ne-am atins şi am depăşit deja toate obiectivele militare şi suntem foarte aproape de un acord definitiv privind PACEA pe termen lung cu Iranul şi PACEA în Orientul Mijlociu”, a scris Trump.

Liderul american a adăugat: „Am primit o propunere în 10 puncte din partea Iranului şi credem că reprezintă o bază viabilă pentru negocieri. Aproape toate punctele de divergenţă din trecut au fost convenite între Statele Unite şi Iran, dar perioada de două săptămâni va permite finalizarea şi încheierea acordului. În numele Statelor Unite ale Americii, ca preşedinte, şi reprezentând totodată ţările din Orientul Mijlociu, este o onoare ca această problemă de lungă durată să fie aproape de soluţionare”.

Armistițiul ar urma să se aplice imediat la nivel regional și ar putea include și Libanul, potrivit unor declarații oficiale din Pakistan.