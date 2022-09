Donald Trump ar fi oferit Cisiordania către Iordania în 2018, susține presa americană. Regele Abdullah ar fi crezut că face „un atac de cord” când a auzit oferta

Fostul președinte american Donald Trump a oferit Iordaniei, în 2018, controlul deplin asupra Cisiordaniei, susține The Washington Post într-un material de joi dimineață, potrivit .

Invocând un extras din „The Divider: Trump in the White House 2017-2021”, o carte care urmează să apară și care a fost scrisă de Peter Baker de la The New York Times și Susan Glaser de la New Yorker, în articol se suține că oferta a fost formulată către Regele Abdullah al Iordaniei în ianuarie 2018.

În articol nu se menționează dacă știau despre ofertă și Statul Israel, și prim-ministrul israelian de la acel moment, Benjamin Netanyahu.

Într-o conversație cu un prieten american, regele iordanian ar fi spus că a crezut că „un atac de cord” când a auzit de ofertă.

„Nu puteam să respir”, ar fi afirmat Regele Iordaniei, conform cărții ce urmează să apară. Trump, se mai susține în carte, considera că îi face suveranului iordanian „o favoare”.

Iordania a condus Cisiordania începând din 1948, până când forțele israeliene au capturat zona în Războiul de Șase Zile din 1967.

În 1970, pe măsură ce în Iordania creștea susținerea față de Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP), s-au înmulțit și apelurile pentru înlăturarea monarhiei, în așa-numitul „Septembrie Negru”, în care OEP și alte grupuri palestiniene au încercat o insurecție împotriva regelui Hussein, monarhul de la acea vreme.

Războiul civil, care s-a încheiat cu un armistițiu intermediat de Egipt, a cuprins lupte violente între armata iordaniană și gherilele palestiniene, care au încercat, fără succes, să îl asasineze pe rege de două ori, mai susține The Jerusalem Post.