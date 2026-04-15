Donald Trump continuă cearta cu Papa Leon. Un nou val de critici la adresa liderului Bisericii Catolice

Președintele american Donald Trump și-a intensificat criticile la adresa Papei Leon. Noile atacuri ale lui Trump vin după ce Papa Leon a avertizat marți cu privire la riscul ca democrațiile să alunece într-o „tiranie majoritară”.
“Poate îi spune cineva Papei Leon că Iranul a ucis cel puţin 42.000 de protestatari nevinovaţi, complet neînarmaţi, în ultimele două luni şi că este complet inacceptabil ca Iranul să aibă o bombă nucleară.”, a scris Donald Trump pe Truth Social.
Anterior, Trump îl atacase pe papă duminică, numindu-l “slab în privința criminalității” și “groaznic în politica externă”, iar într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera în cursul zilei de marţi a afirmat că Papa Leon “nu înţelege şi nu ar trebui să vorbească despre război, pentru că nu are nicio idee despre ce se întâmplă”.
Papa Leon, care are origini în Chicago și conduce o Biserică Catolică cu 1,4 miliarde de credincioși, a criticat decizia lui Trump de a lansa războiul împotriva Iranului, spunând că „Dumnezeu nu ascultă rugăciunile celor care încep războaie și au „mâinile pline de sânge”.
Papa a caracterizat drept inacceptabilă amenințarea lui Trump din această lună de a distruge civilizația iraniană.
Luni, liderul Bisericii Catolice a spus că „nu se teme de administraţia Trump” şi că va continua să se pronunţe împotriva războiului.
De asemenea, Papa a refuzat anterior să se alăture inițiativei descrise ca „Consiliul Păcii” a președintelui SUA pentru Gaza și a îndemnat la o „reflecție profundă” asupra modului în care migranții sunt tratați în Statele Unite, în contextul unei politici de imigrare dure urmărite de Trump.