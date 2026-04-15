Donald Trump continuă cearta cu Papa Leon. Un nou val de critici la adresa liderului Bisericii Catolice

Președintele american Donald Trump și-a intensificat criticile la adresa Papei Leon. Noile atacuri ale lui Trump vin după ce Papa Leon a avertizat marți cu privire la riscul ca democrațiile să alunece într-o „tiranie majoritară”.

Papa Leon, atacat din nou de Trump

“Poate îi spune cineva Papei Leon că Iranul a ucis cel puţin 42.000 de protestatari nevinovaţi, complet neînarmaţi, în ultimele două luni şi că este complet inacceptabil ca Iranul să aibă o bombă nucleară.”, a scris pe Truth Social.

Anterior, Trump îl atacase pe papă duminică, numindu-l “slab în privința criminalității” și “groaznic în politica externă”, iar într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera în cursul zilei de marţi a afirmat că Papa Leon “nu înţelege şi nu ar trebui să vorbească despre război, pentru că nu are nicio idee despre ce se întâmplă”.

Ce a transmis Papa Leon?

Papa Leon, care are origini în Chicago și conduce o Biserică Catolică cu 1,4 miliarde de credincioși, a criticat decizia lui Trump de a lansa războiul împotriva Iranului, spunând că „Dumnezeu nu ascultă rugăciunile celor care încep războaie și au „mâinile pline de sânge”.

Papa a caracterizat drept inacceptabilă amenințarea lui Trump din această lună de a distruge civilizația iraniană.

Luni, liderul Bisericii Catolice a spus că „nu se teme de administraţia Trump” şi că va continua să se pronunţe împotriva războiului.

De asemenea, Papa a refuzat anterior să se alăture inițiativei descrise ca „Consiliul Păcii” a președintelui SUA pentru Gaza și a îndemnat la o „reflecție profundă” asupra modului în care migranții sunt tratați în Statele Unite, în contextul unei politici de imigrare dure urmărite de Trump.