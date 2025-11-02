Donald Trump susține că omologul său chinez, Xi Jinping, înţelege care sunt consecințele unei . Șeful de la Casa Albă a evitat să spună dacă SUA va apăra insula în cazul unui atac armat.

Donald Trump, despre invazia Taiwanului

Șeful de la Casa Albă a făcut o serie de comentarii legate de o posibilă invazie a Chinei comuniste în Taiwan, într-un fragment dintr-un interviu difuzat duminică de CBS. Donald Trump a declarat că cunoaște consecințele unei astfel de decizii. Pe de altă parte, a refuzat să spună dacă Statele Unite vor apăra insula în cazul unui atac.

„Veţi şti dacă se va întâmpla, iar el înţelege răspunsul la această întrebare”, a răspuns preşedintele american.

În interviu, difuzat în cadrul emisiunii 60 Minutes de pe CBS, Trump a spus că nu poate dezvălui secretele sale. El a specificat că „cealaltă parte este la curent”. Șeful de la a declarat că Xi Jinping şi anturajul său l-au asigurat că nu vor face niciodată nimic atât timp cât el este preşedinte, „deoarece cunosc consecinţele”.

Subiectul Taiwan nu a fost abordat în discuția de la Busan

Cu câteva zile înante, Donald Trump afirmase, după întâlnirea cu Xi Jinping, de joi, de la Busan (Coreea de Sud), că Taiwanul „nu a fost niciodată menţionat”.

„Acest subiect nu a fost discutat”, spunea Trump.

China comunistă revendică suveranitatea asupra insulei. În ultimii ani, presiunile armate și provocările la adresa insulei, au crescut. Periodic avioanele militare ale Chinei comuniste survolează spațiul aerian din vecinătatea Taiwanului. De asemenea, în zonă au loc exerciții militare prin care este simulată o eventuală invazie.

Pe de altă parte Statele Unite rămâne cel mai puternic susţinător al Taiwanului, acordând ajutor militar. Autonomia insulei alimentează tensiunile dintre China şi Statele Unite. Evitând discuția pe acest subiect, Donald Trump şi Xi Jinping au părut că doresc să evite escaladarea. Ei s-au concentrat, în schimb, pe detensionarea războiului comercial dintre Washington şi Beijing.