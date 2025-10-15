B1 Inregistrari!
Donald Trump, declarații despre Vladimir Putin. Ce crede cu adevărat președintele american despre războiul din Ucraina

Donald Trump, declarații despre Vladimir Putin. Ce crede cu adevărat președintele american despre războiul din Ucraina

Alina Bădic
15 oct. 2025, 09:30
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Sergey Bobylev
Cuprins
  1. Ce a spus Donald Trump despre Vladimir Putin și pierderile Rusiei
  2. Cum a descris Trump rezistența Ucrainei în fața Rusiei
  3. Ce urmează după declarațiile lui Donald Trump

Donald Trump a vorbit despre Vladimir Putin și despre războiul din Ucraina, pe care l-a numit „un eșec costisitor”. Președintele american a spus că Rusia a pierdut „un milion și jumătate de soldați” în conflictul prelungit cu Ucraina. Declarațiile sale au fost făcute la o conferință de presă comună cu președintele Argentinei, Javier Milei.

Ce a spus Donald Trump despre Vladimir Putin și pierderile Rusiei

În timpul conferinței, Donald Trump a vorbit despre Vladimir Putin și a spus că liderul rus „ar fi trebuit să câștige războiul într-o săptămână”. El a adăugat că invazia Ucrainei „îl face pe Putin să arate foarte rău în fața lumii”.

Totuși, datele oficiale și sursele independente contrazic cifrele uriașe invocate de președinte american. Potrivit BBC și Mediazona, Rusia a pierdut aproximativ 135.000 de soldați până în octombrie 2025, nu 1,5 milioane.

Cum a descris Trump rezistența Ucrainei în fața Rusiei

Donald Trump a lăudat forța de rezistență a armatei ucrainene, care a surprins lumea întreagă. „Cine s-ar fi gândit că Ucraina poate lupta patru ani împotriva Rusiei?”, a spus liderul american.

El a mai afirmat că Putin „trebuie cu adevărat să încheie acest război”. Trump a menționat că în Rusia există „cozi lungi la benzină” și că economia este pe punctul de a se prăbuși. „Am avut o relație foarte bună cu Vladimir Putin, dar pur și simplu nu vrea să pună capăt acelui război”, a mai declarat acesta, potrivit kyivindependent.com.

Ce urmează după declarațiile lui Donald Trump

Președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească pe data de 17 octombrie cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, la Washington.

Acesta a ținut să precizeze că Zelenski „vrea arme, ar dori să aibă Tomahawk-uri, toți ceilalți vor ceva”. Rachetele Tomahawk ar putea deveni elementul central al negocierilor, menite să preseze Rusia spre o soluție diplomatică.

