Donald Trump, declarații șocante cu privire la NATO / Ce ar face dacă Rusia ar invada o țară membră care nu plătește suficient pentru Apărare

a afirmat sâmbătă, 10 februarie, că ar încuraja Rusia să facă „orice vrea” oricărei țări membră a NATO dacă nu îndeplinește directivele privind cheltuielile cu Apărarea. Recunoașterea fostului președinte este cât se poate de șocantă, întrucât, dacă ar fi reales, nu ar respecta clauza privind apărarea colectivă a Alianței, scrie .

Donald Trump: „NATO era falimentară până când am apărut eu”

Donald Trump la un miting în Conway, Carolina de Sud: „NATO era falimentară până când am apărut eu. Eu am spus. Toată lumea va plăti. Ei au spus: Ei bine, dacă nu vom plăti, ne veţi proteja în continuare?. Eu am spus: Sub nicio formă. Nu le-a venit să creadă răspunsul”, a spus el.

De asemenea, fostul președinte a declarat că la un moment dat a fost întrebat de către unul dintre președinții unei mari țări dacă SUA ar mai apăra țara respectivă dacă ar fi invadată de Rusia, iar el a răspuns „Nu, nu v-aș proteja. De fapt i-aș încuraja să facă ce vor. Trebuie să plătești. Trebuie să îți plătești facturile”.

Ce spune Casa Albă despre afirmațiile lui Donald Trump

Tot sâmbătă, Casa Albă a numit afirmațiile făcute de Donald Trump ca fiind „îngrozitoare și labile”, promovând eforturile președintelui Joe Biden de a sprijini Alianța.

„Preşedintele Biden a restabilit alianţele noastre şi ne-a făcut mai puternici în lume pentru că ştie că prima responsabilitate a fiecărui comandant este să ţină în siguranţă poporul american şi să respecte valorile care ne unesc. … Încurajarea invadării celor mai apropiaţi aliaţi de către regimuri criminale este îngrozitoare şi labilă şi pune în pericol securitartea naţională americană, stabilitatea mondială şi economia noastră, acasă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Andrew Bates.

Potrivit The New Tork Times, Donald Trump a amenințat, în privat, că are de gând , descriind alianța politică și militară ca fiind „învechită”.