Președintele american Donald Trump a refuzat să comenteze una soluția cu două state, una dintre soluțiile propuse în războiul Israel-Hamas.

Ce spune Donald Trump despre acordul de pace din Orientul Mijlociu

Declarația lui Trump, care a lăsat loc de interpretări în ceea ce privește poziționarea sa, a venit după semnarea acordului de pace.

„Nu vorbesc despre un singur stat sau două state, vorbim despre reconstrucția Gazei”, a declarat Trump, potrivit .

Președintele a declarat că discuțiile privind structura politică a unui viitor stat palestinian vor dura timp.

„Multor oameni le place soluția cu un singur stat. Unora le plac soluțiile cu două state. Va trebui să vedem. Nu am comentat despre asta”, a declarat liderul de la Casa Albă.

De asemenea, Trump s-a arătat încrezător în ceea ce privește durabilitatea acestui acord: „A durat 3.000 de ani ca să ajungem în punctul ăsta. Îți vine să crezi? Și va rezista. Va rezista. Acesta este Orientul Mijlociu. Este cel mai mare și mai complicat acord. Și, de asemenea, este locul care ar putea duce la probleme enorme, cum ar fi al Treilea Război Mondial. Mereu se vorbea despre faptul că al Treilea Război Mondial va începe în Orientul Mijlociu, dar asta nu se va întâmpla”.

Cum se poziționează alți lideri în raport cu soluția cu două state

La summitul de la Sharm El-Sheikh, președintele egiptean a reiterat poziția de lungă durată a în favoarea unei soluții cu două state. El-Sisi a descris semnarea acordului ca fiind un pas crucial pentru pacea regională. El l-a numit o „oportunitate unică, istorică de a obține un Orient Mijlociu liber de orice amenință stabilitatea și progresul său”.

Ce a declarat Donald Trump, în trecut, referitor la soluția cu două state

Ezitarea lui Trump în ceea ce privește soluția cu două state vine după ce, anterior, s-a opus acestei decizii. Mai mult, președintele SUA a criticat eforturile internaționale de a promova statul palestinian. Pe 23 septembrie, la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, s-a referit la recunoașterea oficială a statului palestinian drept o „recompensă” pentru Hamas.

Remarcile sale au venit ca răspuns la anunțul mai multor țări europene care au decis să recunoască statul palestinian. Deși măsura a fost în mare parte simbolică, ea a contribuit la izolarea diplomatică a Israelului. Washingtonul, însă, a precizat clar că nu susține această măsură.