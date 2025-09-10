Donald Trump, huiduit într-un restaurant din Washington. Protestatarii l-au comparat cu Hitler

Donald Trump a fost huiduit într-un restaurant din Washington, marţi seara, unde a mers pentru cină, însoțit de vicepreşedintele JD Vance, de secretarul apărării Pete Hegseth şi de secretarul de stat Marco Rubio.

Donald Trump, huiduit la restaurant

La sosirea în locație, el a fost întâmpinat de mai mulți protestatari care l-au huiduit comparându-l cu dictatorul nazist Adolf Hitler. Manifestanții i-au strigat „Eliberaţi Washingtonul! Eliberaţi Palestina! Trump este un Hitler al epocii noastre!”, după cum se aude pe mai multe înregistrări video care au devenit virale pe reţelele sociale, informează AFP.

El s-a apropiat de manifestanţii care fluturau bannere reprezentând drapelul palestinian și s-a oprit la câţiva metri de ei pentru câteva secunde. În fața protestelor, a dat din cap și a zâmbit placid, fără a răspunde în vreun fel.

Apoi, a făcut semn agenților de protecție care îl însoțeau să-i îndepărteze pe protestatari, spunând „haideţi, să mergem”.

Donald Trump was furious after protesters confronted him tonight and demanded that they be removed from the restaurant. What a total loser! — Harry Sisson (@harryjsisson)

Casa Albă a refuzat să comenteze

Pe înregistrările video mai pot fi auzite de asemenea alte persoane din restaurant huiduind sau scandând „U-S-A! U-S-A!”. Secret Service şi poliţia metropolitană a Washingtonului au refuzat să comenteze, la solicitarea AFP.

Purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă, Karoline Leavitt, a confirmat că Donald Trump şi echipa sa au luat masa într-un restaurant din apropiere de . Ea nu a dat detalii despre acest incident care a devenit viral pe platformele online.

Jurnalişti care îl însoţeau pe au confirmat, însă, că au auzit .

Donald Trump, care ia rar cina în public, era însoţit de Leavitt, JD Vance, de secretarul apărării Pete Hegseth şi de secretarul de stat Marco Rubio.