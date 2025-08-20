B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Donald Trump ia în calcul să ofere sprijin aerian pentru un posibil acord de pace în Ucraina

Donald Trump ia în calcul să ofere sprijin aerian pentru un posibil acord de pace în Ucraina

Răzvan Adrian
20 aug. 2025, 14:50
Donald Trump ia în calcul să ofere sprijin aerian pentru un posibil acord de pace în Ucraina
Președinții Donald Trump (SUA) și Volodimir Zelenski (Ucraina). Imagine de arhivă. Sursa foto: Hepta - DPA Images

Președintele american Donald Trump a afirmat că Statele Unite nu vor trimite trupe pe teren în Ucraina, dar ar putea oferi suport aerian ca parte a unui posibil acord pentru a încheia războiul provocat de Rusia.

Anunțul a fost făcut la o zi după summitul special organizat la Casa Albă, unde Trump a oferit garanții de securitate pentru Kiev.

Cuprins:

  • Care a fost declarația lui Donald Trump
  • Ce reacții au apărut după declarațiile liderului american
  • Unde s-ar putea întâlnii Putin și Zelenski în cadrul următorului summit

Care a fost declarația lui Donald Trump

„Europenii sunt dispuși să trimită oameni pe teren. Noi putem să-i ajutăm cu alte lucruri, în special prin aer”, a declarat Trump la postul Fox News.

Acesta nu a oferit detalii despre această opțiune. Ulterior, într-un interviu radio, liderul de la Washington a descris stilul său de negociere ca fiind „mai mult instinctiv decât bazat pe proces”, informează Reuters, citat de către Agerpres.

Ce reacții au apărut după declarațiile liderului american

Declarațiile au fost făcute după ce Rusia a efectuat cel mai mare atac aerian din ultima lună asupra Ucrainei, folosind 270 de drone și 10 rachete, conform forțelor aeriene ucrainene.

Ministerul Energiei din Kiev a confirmat că au avut loc incendii mari la instalațiile din regiunea Poltava, unde se află singura rafinărie a țării.

În ciuda eforturilor sale, Trump a recunoscut că președintele rus Vladimir Putin ar putea să nu accepte un acord de pace: „Vom descoperi în săptămânile următoare ce își dorește cu adevărat președintele Putin”, potrivit surselor citate.

Casa Albă a confirmat că sprijinul aerian rămâne „o opțiune și o posibilitate”, dar nu a oferit detalii.

Unde s-ar putea întâlnii Putin și Zelenski în cadrul următorului summit

Printre opțiunile de locație pentru o întâlnire directă între Putin și Volodimir Zelenski se numără Budapesta, discutată de Trump cu premierul ungar Viktor Orban, și Istanbul, unde delegațiile celor două țări s-au mai întâlnit anterior. De asemenea, Elveția a fost deschisă să găzduiască negocieri.

Trump a spus că ar prefera ca cei doi lideri să se întâlnească fără el, dar nu exclude participarea: „Dacă va fi necesar, voi merge”. Între timp, aliații Ucrainei au discutat în formatul „Coaliția de Voință” despre sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei și garanții de securitate pentru Kiev.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Thailanda oferă 200.000 de bilete de avion gratis pentru turiști! Iată cum poți obține unul. Este foarte simplu
Externe
Thailanda oferă 200.000 de bilete de avion gratis pentru turiști! Iată cum poți obține unul. Este foarte simplu
Un bărbat de 67 de ani a fost executat în Florida, după ce a petrecut aproape două treimi din viaţă în închisoare. Pentru ce era condamnat
Externe
Un bărbat de 67 de ani a fost executat în Florida, după ce a petrecut aproape două treimi din viaţă în închisoare. Pentru ce era condamnat
O persoană a dat lovitura în Franța după ce a câștigat la EuroMillions. Despre ce sumă este vorba
Externe
O persoană a dat lovitura în Franța după ce a câștigat la EuroMillions. Despre ce sumă este vorba
Comoară veche de aproape 400 de ani, descoperită în bucătărie. Ce a găsit un cuplu, în timpul renovărilor
Externe
Comoară veche de aproape 400 de ani, descoperită în bucătărie. Ce a găsit un cuplu, în timpul renovărilor
Emmanuel Macron avertizează că Putin nu caută pacea. Liderul francez cere mai multe sancțiuni asupra Rusiei
Externe
Emmanuel Macron avertizează că Putin nu caută pacea. Liderul francez cere mai multe sancțiuni asupra Rusiei
Descoperire șocantă în centrul Mexicului. Autoritățile au găsit șase capete umane în plină stradă
Externe
Descoperire șocantă în centrul Mexicului. Autoritățile au găsit șase capete umane în plină stradă
Tragedie în Afganistan. Peste 70 de persoane au murit după ce un autobuz cu migranți din Iran s-a ciocnit cu un camion
Externe
Tragedie în Afganistan. Peste 70 de persoane au murit după ce un autobuz cu migranți din Iran s-a ciocnit cu un camion
O femeie a rămas însărcinată în mod repetat pentru a evita închisoarea. Ce s-a întâmplat
Externe
O femeie a rămas însărcinată în mod repetat pentru a evita închisoarea. Ce s-a întâmplat
Mbappe aduce victoria pentru Real Madrid în debutul din La Liga. Xabi Alonso, început perfect ca antrenor pe Bernabeu
Externe
Mbappe aduce victoria pentru Real Madrid în debutul din La Liga. Xabi Alonso, început perfect ca antrenor pe Bernabeu
Un ofițer de poliție a furat lenjeria intimă a unei femei în timpul unor percheziții
Externe
Un ofițer de poliție a furat lenjeria intimă a unei femei în timpul unor percheziții
Ultima oră
16:45 - O adolescentă de 13 ani din Covasna a fugit de acasă. Unde a fost găsită fata, la o zi distanță după dispariție
16:43 - Newsweek: Ajutor la pensie. Care sunt pensionarii care vor primi tichete de energie pentru plata facturilor?
16:40 - A murit, în timp ce verifica anvelopele TIR-ului pe care îl conducea. Cum s-a petrecut incidentul
16:32 - Florian Bodog (PSD): „Cei care au făcut parte din aceste CA-uri, iar companiile sunt pe pierdere, ar trebui trași la răspundere. Susținem scăderea numărului de membri în CA-uri” (VIDEO)
16:27 - O nouă fraudă pe internet. Infractorii folosesc imaginea lui Nicușor Dan
16:27 - Curțile românilor ar urma să fie supravegheate cu drone. Ce alte modificări prevede un proiect de lege al Ministerului Dezvoltării
16:15 - Elena, soția lui Ianis Hagi, a născut un băiețel de nota 10. Gheorghe Hagi a devenit bunic pentru prima dată
15:55 - Construcții Erbașu: „95% din drumul către o infrastructură medicală de ultimă generație e deja parcurs. Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie din Cluj-Napoca a ajuns în ultima etapă a lucrărilor” (FOTO)
15:55 - Google, victima unui atac cibernetic. Experții avertizează că nimeni nu este în siguranță
15:50 - Am aflat data exactă când vine iarna în România. Care este primul oraș unde va ninge