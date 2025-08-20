Donald Trump ia în calcul să ofere sprijin aerian pentru un posibil acord de pace în Ucraina

Președintele american Donald Trump a afirmat că Statele Unite nu vor trimite trupe pe teren în Ucraina, dar ar putea oferi suport aerian ca parte a unui posibil acord pentru a încheia războiul provocat de Rusia.

Anunțul a fost făcut la o zi după summitul special organizat la Casa Albă, unde Trump a oferit garanții de securitate pentru Kiev.

Cuprins:

Care a fost declarația lui Donald Trump

Ce reacții au apărut după declarațiile liderului american

Unde s-ar putea întâlnii Putin și Zelenski în cadrul următorului summit

Care a fost declarația lui Donald Trump

„Europenii sunt dispuși să trimită oameni pe teren. Noi putem să-i ajutăm cu alte lucruri, în special prin aer”, a declarat Trump la postul Fox News.

Acesta nu a oferit detalii despre această opțiune. Ulterior, într-un interviu radio, liderul de la Washington a descris stilul său de negociere ca fiind „mai mult instinctiv decât bazat pe proces”, informează Reuters, citat de către .

Ce reacții au apărut după declarațiile liderului american

Declarațiile au fost făcute după ce Rusia a efectuat cel mai mare atac aerian din ultima lună asupra Ucrainei, folosind 270 de drone și 10 rachete, conform forțelor aeriene ucrainene.

Ministerul Energiei din a confirmat că au avut loc incendii mari la instalațiile din regiunea Poltava, unde se află singura rafinărie a țării.

În ciuda eforturilor sale, Trump a recunoscut că președintele rus Vladimir ar putea să nu accepte un acord de pace: „Vom descoperi în săptămânile următoare ce își dorește cu adevărat președintele Putin”, potrivit surselor citate.

Casa Albă a confirmat că sprijinul aerian rămâne „o opțiune și o posibilitate”, dar nu a oferit detalii.

Unde s-ar putea întâlnii Putin și Zelenski în cadrul următorului summit

Printre opțiunile de locație pentru o întâlnire directă între Putin și Volodimir Zelenski se numără Budapesta, discutată de Trump cu premierul ungar Viktor Orban, și Istanbul, unde delegațiile celor două țări s-au mai întâlnit anterior. De asemenea, Elveția a fost deschisă să găzduiască negocieri.

Trump a spus că ar prefera ca cei doi lideri să se întâlnească fără el, dar nu exclude participarea: „Dacă va fi necesar, voi merge”. Între timp, aliații Ucrainei au discutat în formatul „Coaliția de Voință” despre sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei și garanții de securitate pentru Kiev.