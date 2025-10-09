Donald Trump lansează un nou atac la adresa unei jurnaliste. În timpul unei conferințe de presă organizate la Casa Albă, președintele SUA a refuzat să răspundă la întrebarea unei reporterițe, ba mai mult, a descris-o pe aceasta ca fiind „una dintre cele mai slabe jurnaliste”. Nu la mult timp după, evenimentul a fost întrerupt de Marco Rubio și de un anunț făcut de

Cum i-a răspuns Donald Trump unei jurnaliste, când a fost întrebat despre negocierile Israel-Hamas

Incidentul a avut loc în cadrul unei mese rotunde dedicate mișcării Antifa, desfășurată în Sala de Stat a Casei Albe. Când jurnalista Kristen Holmes a încercat să îi adreseze o întrebare președintelui SUA, întrebare ce părea a fi legată de negocierile dintre Israel și Hamas, Donald Trump a întrerupt-o și s-a adresat celorlalți participanți la conferința de presă.

„Să știți, aceasta este una dintre cele mai slabe jurnaliste pe care le veți vedea vreodată. Nici măcar nu vreau să răspund la întrebarea ei. Este o pierdere de timp”, a spus liderul de la Casa Albă, referindu-se la Holmes.

Apoi a trecut la o nouă întrebare, de la o altă reporteriță.

Atacul lui Donald Trump la adresa unei jurnaliste, o „tradiție” a președintelui

Atacul jignitor care a vizat-o pe Kristen Holmes este cel mai recent dintr-o serie de ironii pe care Trump le-a adresat reporterilor de la posturile de știri liberale de când a revenit la putere. Jurnaliștii s-au obișnuit să fie ținta glumelor în timpul conferințelor de presă, în timp ce Trump continuă războiul cu instituțiilor media „woke”.

De ce l-a întrerupt Marco Rubio pe Donald Trump în mijlocul conferinței

În mijlocul conferinței dedicate Antifa, Marco Rubio l-a întrerupt pe Donald Trump pentru a-i înmâna o notă despre negocierile de pace dintre Hamas și Israel.

„Tocmai am primit o notă de la secretarul de stat în care spune că suntem foarte aproape de un acord în Orientul Mijlociu și că vor avea nevoie de mine destul de repede”, s-a adresat Trump reporterilor, relatează .

Despre ce postare era vorba în nota lui Marco Rubio

Nota mâzgălită frenetic a fost surprinsă de cameră.

„Foarte aproape. Avem nevoie să aprobi o postare pe Truth Social, astfel încât să anunți primul acordul”, erau cuvintele scrise pe hârtia care i-a fost înmânată lui Trump.

Ce mesaj a postat Donald Trump după conferință

După terminarea conferinței, seara, Donald Trump a postat pe pagina sa de Truth Social mesajul:

„Sunt foarte mândru să anunț că au semnat prima fază a Planului nostru de pace.

Aceasta înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele pe o linie convenită, ca primi pași către o pace puternică, durabilă și veșnică”.

Trump a promis că „toate părțile vor fi tratate în mod echitabil”, descriind acordul ca fiind „o zi MARE pentru lumea arabă și musulmană, Israel, toate națiunile înconjurătoare și Statele Unite ale Americii.

„Le mulțumim mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia, care au lucrat cu noi pentru a face posibil acest eveniment istoric și fără precedent. BINECUVÂNTAȚI FIECĂTORII DE PACE!”, a mai scris Trump.