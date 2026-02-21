B1 Inregistrari!
Donald Trump lovește din nou! Reacție dură după blocajul Curții Supreme: „Voi majora, cu efect imediat, tariful vamal mondial la 15%”

Ana Beatrice
21 feb. 2026, 20:50
Cuprins
  1. De ce a decis Trump să majoreze imediat taxele vamale
  2. De ce a anulat Curtea Supremă tarifele vamale impuse de Trump

Donald Trump a anunțat sâmbătă, 21 februarie, o creștere a taxei vamale temporare aplicate importurilor din toate țările. Potrivit Reuters, nivelul acesteia va fi majorat de la 10% la 15%.

Decizia vine la numai o zi după ce Curtea Supremă a Statelor Unite i-a respins programul tarifar. Acesta fusese fundamentat pe o lege privind situațiile de urgență economică.

De ce a decis Trump să majoreze imediat taxele vamale

Donald Trump a reacționat dur după ce Curtea Supremă i-a respins programul tarifar. El a ordonat vineri aplicarea imediată a unei taxe vamale de 10% pentru toate importurile, suplimentar celor deja existente. Conform legii, el poate majora acest nivel până la 15% pentru o perioadă de maximum 150 de zile. Totuși, decizia ar putea fi din nou contestată în instanță.

În paralel, administrația sa lucrează la elaborarea și introducerea unor noi taxe vamale. Oficialii susțin că acestea vor fi pe deplin conforme din punct de vedere legal.

Într-o postare pe Truth Social, liderul de la Casa Albă a lansat un atac virulent la adresa Curții Supreme. El a calificat decizia drept „ridicolă”, „prost redactată” și „extrem de antiamericană”.

„Pe baza unei analize temeinice, detaliate și complete a deciziei ridicole, prost redactate și extrem de antiamericane privind tarifele vamale, emisă ieri, după MULTE luni de deliberări, de Curtea Supremă a Statelor Unite, vă rog să considerați această declarație ca reprezentând faptul că eu, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, voi majora, cu efect imediat, tariful vamal mondial de 10% aplicat țărilor, multe dintre acestea «jefuind» Statele Unite timp de decenii, fără represalii (până la venirea mea!), la nivelul maxim permis și testat legal, de 15%. În următoarele câteva luni, administrația Trump va stabili și va emite noile tarife legale, care vor continua procesul nostru extraordinar de succes de a face America din nou măreață – MAI MĂREAȚĂ CA NICIODATĂ!!!”, a transmis Trump.

De ce a anulat Curtea Supremă tarifele vamale impuse de Trump

Majoritatea tarifelor vamale introduse anul trecut de președintele SUA au fost anulate vineri, 20 februarie, printr-o decizie a Curții Supreme. Verdictul reprezintă un obstacol major pentru strategia comercială promovată de liderul de la Washington.

Judecătorii au stabilit că acesta nu avea autoritatea legală de a impune noi taxe pentru importuri. Măsura viza bunuri provenite de la aproape toți partenerii comerciali ai Statelor Unite.

