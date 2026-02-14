Donald Trump nu este dispus să renunțe la Groenlanda, susține premierul Danemarcei Mette Frederiksen. Ea a făcut aceste declarații în marja Conferinţa de Securitate de la Munchen.
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că ambiţia lui Donald Trump de a dobândi Groenlanda și de a o anexa Statelor Unite nu s-a diminuat. Aceasta cu toate că perspectiva unui conflict între aliaţi din cadrul NATO pentru insula arctică, care face parte din regatul Danemarcei, s-a îndepărtat în ultimele săptămân. Lidera guvernului de la Copenhaga crede că cria nu s-a încheiat, încă, relatează dpa.
„Cred că dorinţa preşedintelui american este exact la fel. Este foarte serios în privinţa acestei teme”, a declarat Mette Frederiksen la un panel de la Conferinţa de Securitate de la Munchen.
Moderatorul acestui panel a întrebat-o dacă există un preţ pentru care Danemarca ar fi dispusă să-i vândă Groenlanda lui Trump. Ea a declarat că așa ceva nu este cu putință.
„Binenţeles că nu. Poţi pune un preţ pe o parte a Spaniei? Sau o parte a SUA? Trebuie să protejăm statele suverane. Trebuie să protejăm dreptul oamenilor la autodeterminare. Iar oamenii din Groenlanda au fost foarte clari: nu vor să devină americani”, a răspuns ea.
Premierul danez Mette Frederiksen a precizat că susţine o creştere a prezenţei NATO în Groenlanda pentru a proteja Arctica. Acest pretext a fost folosit de Donald Trump ca justificare pentru tentativele sale de anexare a insulei. În realitate, el își dorește insula pentru a putea exploata resursele. De altfel, ideea preluării Groenlandei i-a fost dată de un prieten cu interese în exploararea resurselor.
Este vorba despre miliardarul Ronald Lauder care are interese comerciale în această zonă. El este moștenitorul mărcii cosmetice Estée Lauder și l-a îndemnat pe Trump să preia insula încă din primul mandat la Casa Albă. Ronald Lauder este implicat și în exploatarea metalelor rare din Ucraina, unde a câștigat o licitație.
La o întâlnire de la Davos de luna trecută, Trump şi-a retras ameninţările de a folosi forţa militară pentru a ocupa Groenlanda. De asemenea, el a renunțat la taxele vamale punitive anunţate împotriva mai multor ţări europene care s-au opus demersului său.
SUA, Danemarca şi Groenlanda poartă discuţii privind viitorul insulei în diferite formate, inclusiv la Conferinţa de Securitate de la Munchen.