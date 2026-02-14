Donald Trump nu este dispus să renunțe la Groenlanda, susține premierul Danemarcei . Ea a făcut aceste declarații în marja Conferinţa de Securitate de la Munchen.

Donald Trump stă cu ochii pe Groenlanda

Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că ambiţia lui Donald Trump de a dobândi Groenlanda și de a o anexa Statelor Unite nu s-a diminuat. Aceasta cu toate că perspectiva unui conflict între aliaţi din cadrul pentru insula arctică, care face parte din regatul Danemarcei, s-a îndepărtat în ultimele săptămân. Lidera guvernului de la Copenhaga crede că cria nu s-a încheiat, încă, relatează dpa.

„Cred că dorinţa preşedintelui american este exact la fel. Este foarte serios în privinţa acestei teme”, a declarat Mette Frederiksen la un panel de la Conferinţa de Securitate de la Munchen.

Moderatorul acestui panel a întrebat-o dacă există un preţ pentru care Danemarca ar fi dispusă să-i vândă lui Trump. Ea a declarat că așa ceva nu este cu putință.

„Binenţeles că nu. Poţi pune un preţ pe o parte a Spaniei? Sau o parte a SUA? Trebuie să protejăm statele suverane. Trebuie să protejăm dreptul oamenilor la autodeterminare. Iar oamenii din Groenlanda au fost foarte clari: nu vor să devină americani”, a răspuns ea.

Danemrca este de acord cu sporirea prezenței NATO

Premierul danez Mette Frederiksen a precizat că susţine o creştere a prezenţei NATO în Groenlanda pentru a proteja Arctica. Acest pretext a fost folosit de Donald Trump ca justificare pentru tentativele sale de anexare a insulei. În realitate, el își dorește insula pentru a putea exploata resursele. De altfel, ideea preluării Groenlandei i-a fost dată de un prieten cu interese în .

Este vorba despre miliardarul Ronald Lauder care are interese comerciale în această zonă. El este moștenitorul mărcii cosmetice Estée Lauder și l-a îndemnat pe Trump să preia insula încă din primul mandat la Casa Albă. Ronald Lauder este implicat și în exploatarea metalelor rare din Ucraina, unde a câștigat o licitație.

La o întâlnire de la Davos de luna trecută, Trump şi-a retras ameninţările de a folosi forţa militară pentru a ocupa Groenlanda. De asemenea, el a renunțat la taxele vamale punitive anunţate împotriva mai multor ţări europene care s-au opus demersului său.

SUA, Danemarca şi Groenlanda poartă discuţii privind viitorul insulei în diferite formate, inclusiv la Conferinţa de Securitate de la Munchen.