Donald Trump pregătit de un nou război

Șeful de la Casa Albă a lansat noi amenințări la adresa Iranului cu doar o zi înainte de programate la Islamabad. Donald Trump se arată pregătit să declanșeze un nou în Orientul Mijlociu, spunând că pregătește navele cu armament. Declarațiile sale par de natură să pună presiune pe delegația iranină, înainte de negocierile de pace.

Mulți analiști sunt de părere că un eșec al discuțiilor de la Islamabad ar putea avea consecințe politice deastruoase asupra președinției sale. Același lucru se spune și despre viitorul politic al vicepreședintelui JD Vance care conduce echipa de negociere a SUA.

În aceste condiții, Trump a ridicat miza negocierilor de pace la un nivel fără precedent. El a făcut o serie de declarații într-un interviu, amenințând Teheranul că armistițiul este doar o fereastră scurtă de timp. Navele americane sunt încărcate cu „cele mai bune arme construite vreodată”, gata de un atac devastator.

Amenințări înaintea negocierilor de pace

În timp ce lumea așteaptă cu sufletul la gură rezultatul discuțiilor, Trump a lăsat să se înțeleagă că opțiunea militară este mai aproape ca niciodată. El a menințat că tehnologia folosită până acum în război a reprezentat doar o fracțiune din capacitatea reală de distrugere a Statelor Unite.

„Încărcăm acum navele cu cele mai bune muniții, cele mai bune arme construite vreodată, chiar mai bune decât ce am folosit până acum și cu care i-am făcut fărâme. Vom folosi aceste arme foarte eficient dacă nu se va ajunge la un acord”, a declarat Trump pentru New York Post.

El a fixat un orizont de timp extrem de scurt pentru succesul discuțiilor din Pakistan, acordând Iranului doar 24 de ore ca să accepte condițiile americane. Șeful de la Casa Albă a lăsat să se înțeleagă că nu va accepta o prelungire a stării de incertitudine care a aruncat în aer economia mondilă.

„Vom afla în 24 de ore. Vom afla curând”, a punctat Trump.

Donald Trump și-a pierdut răbdarea

Donald Trump a transmis un mesaj pe platforma Truth Social în care a desființat poziția de negociere a Teheranului, definind controlul iranian asupra Strâmtorii Ormuz drept o formă de „extorcare globală”. A avertizat că răbdarea a ajuns la final.

„Iranienii nu par să realizeze că nu au nicio carte în mână, în afară de o extorcare pe termen scurt a lumii prin folosirea căilor navigabile internaționale. Singurul motiv pentru care sunt în viață astăzi este ca să negocieze!”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare.

Mesajul său este de natură să pună presiune pe Iran, transmițând că nu va accepta acord slab care să permită Iranului să mențină blocada în Strâmtoarea Ormuz. Soarta regiunii depinde acum de capacitatea lui JD Vance de a obține o capitulare diplomatică la Islamabad.