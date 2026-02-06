Donald Trump primește încă o lovitură în tentativa sa de a prelua . Franța și Canada, două dintre statele care se opun planului de anexare a insulei, au decis să deschidă consulate în capitala Nuuk.

Donald Trump primește încă o lovitură

Consulatele Franţei şi Canadei, ţări ce se opun planului administraţiei conduse de Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, au fost inaugurate în capitala Nuuk, după cum informează AFP şi dpa. Astfel cele două state vor avea , aici în acest imens teritoriu arctic

„Este o zi foarte importantă pentru noi ca ţară, pentru că vom avea azi deschiderea consulatului aici, la Nuuk, în Groenlanda”, a declarat şefa diplomaţiei canadiene Anita Anand.

Ministrul canadian de externe, Anita Anand, și guvernatorul general Mary Simon au vizitat Groenlanda pentru a participa la deschiderea consulatului Canadei. Anita Anand a înălțat drapelul țării sale în fața clădirii misiunii, fiind aplaudată de o delegație inuită, din regiunea Inuit Nunangat, venită cu această ocazie.

Inițiativa lui Trump de a achiziționa Groenlanda a alarmat aliații europeni care au decis să strângă relațiile cu acest teritoriu. și Canada au procedat după exemplul Statelor Unite care au deschis un consulat în insulă.

Franța, prima țară UE cu consulat la Nuuk

Franţa a devenit prima ţară din Uniunea Europeană care şi-a deschis un consulat în Groenlanda. Consulul general al Franţei, Jean-Noel Poirier, a sosit vineri la Nuuk, unde a preluat noua sa funcţie.

Ministrul francez de externe a precizat, într-o postare pe X, că Jean-Noel Poirier va fi responsabil, alături de alte sarcini, de consolidarea legăturilor politice cu factorii decizionali locali.

„Nu mi-e frică de frig, de nopțile de 20 de ore. Anul trecut am fost în Libia și am avut situații periculoase. Am fost loviți de obuze de mortier, dar aici nu voi avea nevoie de vestă antiglonț sau de cască”, a declarat noul consul în fața reporterilor

a anunţat planul de a inaugura un consulat la Nuuk în luna iunie. El a luat acastă decizie după ce Donald Trump declarase că doreşte ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei, teritoriu semiautonom al Danemarcei.