Donald Trump promite sprijin necondiționat pentru Ucraina. Nu exclude trimiterea de trupe americane acolo: „Vă vom informa”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, în Biroul Oval al Casei Albe, că sprijinul american pentru Ucraina va continua indiferent de rezultatul negocierilor cu Volodimir Zelenski și liderii europeni, transmite CNN.
Întrebat despre posibilitatea unui sprijin militar suplimentar, Trump nu a exclus trimiterea de trupe americane în Ucraina pentru a garanta aplicarea unui eventual acord de pace.
„Vă vom informa, poate în cursul zilei de astăzi”, a precizat președintele american.
Trump a subliniat că Europa va avea rol de conducere în securizarea păcii, însă Statele Unite vor sprijini direct acest proces.
„Ei sunt prima linie de apărare, pentru că ei se află acolo, Europa. Însă îi vom ajuta. De asemenea, vom fi implicați”, a spus liderul de la Washington.
Președintele SUA a sugerat și posibilitatea unei întâlniri trilaterale cu Zelenski și Vladimir Putin, care ar putea oferi „o șansă bună” de a încheia războiul.
Trump a anunțat că va discuta direct cu Putin după reuniunile de la Casa Albă cu Zelenski și liderii europeni.
La rândul său, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat că este deschis unui astfel de summit și a subliniat urgența opririi conflictului:
„Trebuie să oprim acest război, să oprim Rusia”, a spus el.