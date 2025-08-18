B1 Inregistrari!
Donald Trump promite sprijin necondiționat pentru Ucraina. Nu exclude trimiterea de trupe americane acolo: „Vă vom informa”

Ana Maria
18 aug. 2025, 21:54
Președinții Donald Trump (SUA) și Volodimir Zelenski (Ucraina). Imagine de arhivă. Sursa foto: Hepta - DPA Images

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, în Biroul Oval al Casei Albe, că sprijinul american pentru Ucraina va continua indiferent de rezultatul negocierilor cu Volodimir Zelenski și liderii europeni, transmite CNN.

Cuprins:

  • Va trimite Trump trupe americane în Ucraina?
  • Ce rol va avea Europa în menținerea păcii
  • Va avea loc un posibil summit cu Vladimir Putin?
  • Cum a reacționat Zelenski

Va trimite Trump trupe americane în Ucraina?

Întrebat despre posibilitatea unui sprijin militar suplimentar, Trump nu a exclus trimiterea de trupe americane în Ucraina pentru a garanta aplicarea unui eventual acord de pace.

„Vă vom informa, poate în cursul zilei de astăzi”, a precizat președintele american.

Ce rol va avea Europa în menținerea păcii

Trump a subliniat că Europa va avea rol de conducere în securizarea păcii, însă Statele Unite vor sprijini direct acest proces.

„Ei sunt prima linie de apărare, pentru că ei se află acolo, Europa. Însă îi vom ajuta. De asemenea, vom fi implicați”, a spus liderul de la Washington.

Va avea loc un posibil summit cu Vladimir Putin?

Președintele SUA a sugerat și posibilitatea unei întâlniri trilaterale cu Zelenski și Vladimir Putin, care ar putea oferi „o șansă bună” de a încheia războiul.

Trump a anunțat că va discuta direct cu Putin după reuniunile de la Casa Albă cu Zelenski și liderii europeni.

Cum a reacționat Zelenski

La rândul său, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat că este deschis unui astfel de summit și a subliniat urgența opririi conflictului:

„Trebuie să oprim acest război, să oprim Rusia”, a spus el.

