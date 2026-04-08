Donald Trump pune sub semnul întrebării viitorul SUA în NATO. Ce discută liderul american cu Mark Rutte

Iulia Petcu
08 apr. 2026, 23:28
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Bestimage / Photo Press Service / BESTIMAGE
Casa Albă a confirmat că întâlnirea dintre Donald Trump și Mark Rutte are ca temă centrală posibilitatea retragerii Statelor Unite din NATO. Discuția vine într-un context tensionat, marcat de critici repetate ale liderului american la adresa aliaților.

Ce teme domină întâlnirea Trump – Rutte

Potrivit administrației americane, subiectul retragerii din NATO se află pe agenda discuțiilor din Biroul Oval, într-un moment sensibil pentru relațiile transatlantice. Întâlnirea, planificată anterior, capătă o miză mult mai mare în contextul tensiunilor recente dintre Washington și partenerii europeni.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat: „Retragerea Statelor Unite din NATO este o chestiune pe care președintele a abordat-o și, cred, este ceva ce va discuta peste câteva ore”. Aceasta a sugerat că poziția finală ar putea fi comunicată chiar în aceeași zi.

În paralel, discuțiile vizează și teme mai largi, precum cooperarea militară, strategia din Orientul Mijlociu și coordonarea în sprijinul Ucrainei. Vizita lui Rutte are rolul de a clarifica direcția SUA și de a reduce incertitudinile din interiorul alianței.

De ce au crescut tensiunile dintre SUA și NATO

Relația dintre administrația americană și aliații din NATO s-a deteriorat în ultimele săptămâni, pe fondul unor critici directe formulate de Donald Trump. Acesta a acuzat statele membre că nu contribuie suficient la eforturile comune și că depind excesiv de sprijinul financiar al SUA.

„Au fost puși la încercare și au eșuat. Este destul de trist că NATO a întors spatele poporului american în ultimele șase săptămâni, când americanii sunt cei care le finanțează apărarea”, a transmis liderul american, relatează Adevărul. Declarația reflectă frustrarea exprimată constant în discursurile sale recente.

Trump a mers și mai departe, catalogând aliații drept „laşi” și descriind alianța drept un „tigru de hârtie”. Aceste poziții au alimentat îngrijorări atât în rândul liderilor europeni, cât și în mediul politic intern din Statele Unite.

Ce implicații ar avea o eventuală retragere a SUA

Posibilitatea unei retrageri a Statelor Unite din NATO ridică semne de întrebare serioase privind stabilitatea arhitecturii de securitate globale. O astfel de decizie ar putea modifica echilibrul strategic și ar slăbi capacitatea alianței de a răspunde unor crize majore.

În același timp, există și constrângeri legale, deoarece legislația adoptată în 2023 limitează capacitatea președintelui de a retrage unilateral SUA din NATO fără acordul Congresului. Acest aspect complică scenariul unei decizii rapide.

Întâlnirea dintre cei doi lideri este privită ca un moment decisiv, iar concluziile discuției ar putea influența direcția relațiilor internaționale în perioada următoare.

Citește și...
O bucată din Turnul Eiffel va fi scoasă la licitație. Despre ce obiect este vorba și când are loc licitația
Externe
O bucată din Turnul Eiffel va fi scoasă la licitație. Despre ce obiect este vorba și când are loc licitația
Un francez și-a demolat casa pentru că nu putea scăpa de românii care o ocupaseră abuziv: „N-aveam altă soluție”
Externe
Un francez și-a demolat casa pentru că nu putea scăpa de românii care o ocupaseră abuziv: „N-aveam altă soluție”
Ministra Oana Țoiu, explicații despre armistițiul SUA-Iran / Propunerea controversată făcută de Iran privind strâmtoarea Ormuz și de ce nu poate fi acceptată (VIDEO)
Externe
Ministra Oana Țoiu, explicații despre armistițiul SUA-Iran / Propunerea controversată făcută de Iran privind strâmtoarea Ormuz și de ce nu poate fi acceptată (VIDEO)
Descoperire macabră pe o pajiște din Austria. Soția unui pensionar a trăit șocul vieții când a plecat să își caute bărbatul
Externe
Descoperire macabră pe o pajiște din Austria. Soția unui pensionar a trăit șocul vieții când a plecat să își caute bărbatul
Războiul din Orientul Mijlociu. Pete Hegseth transformă armistițiul cu Iranul într-o „victorie istorică”
Externe
Războiul din Orientul Mijlociu. Pete Hegseth transformă armistițiul cu Iranul într-o „victorie istorică”
Iranul a redeschis Strâmtoarea Ormuz. Primele nave au tranzitat zona după încheierea armistițiului
Externe
Iranul a redeschis Strâmtoarea Ormuz. Primele nave au tranzitat zona după încheierea armistițiului
Traficul maritim se reia parțial în Strâmtoarea Ormuz după armistițiul anunțat de Donald Trump. Sute de nave așteaptă să iasă din Strâmtoare
Externe
Traficul maritim se reia parțial în Strâmtoarea Ormuz după armistițiul anunțat de Donald Trump. Sute de nave așteaptă să iasă din Strâmtoare
Cum l-ar fi păcălit șeful Pentagonului pe Trump, că războiul din Iran merge bine: „Pete nu-i spune adevărul”
Externe
Cum l-ar fi păcălit șeful Pentagonului pe Trump, că războiul din Iran merge bine: „Pete nu-i spune adevărul”
Grecia interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Când intră în vigoare măsura
Externe
Grecia interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Când intră în vigoare măsura
Misiunea Artemis II: Ce mănâncă, de fapt, astronauții în spațiu. Imaginile cu Nutella au devenit virale (VIDEO)
Externe
Misiunea Artemis II: Ce mănâncă, de fapt, astronauții în spațiu. Imaginile cu Nutella au devenit virale (VIDEO)
Ultima oră
23:22 - Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu, întrebat dacă este ateu: „Acest Dumnezeu mi se pare pipernicit”
22:52 - Galatasaray îl omagiază pe Mircea Lucescu într-un moment emoționant pe teren. Ce impact a avut antrenorul român în Turcia (FOTO, VIDEO)
22:51 - Mărturii cutremurătoare. Tatăl olimpicului care s-a sinucis: „Am fost eu prost că nu mi-am dat seama. Dacă vorbeam cu el, poate îl salvam. Sufletul mă doare”
22:23 - USR, reacție dură după conferința lui Nicușor Dan: Suntem în dezacord cu opinia președintelui că numirile de procurori-șefi nu au marca PSD pe ele. Îngrijorările societății civile sunt reale
22:10 - Radu Marinescu vorbește despre noile numiri din justiție. Ce obiective anunță ministrul Justiției
21:53 - Pe cine n-a lăsat Răzvan Lucescu să participe la funeraliile tatălui său
21:31 - Primăria Râșnov lansează licitația pentru restaurarea Cetății. Când va fi redeschis monumentul publicului
21:29 - Ce măsuri a luat Guvernul ca România să nu rămână fără carburanți. Ivan: Fără deciziile noastre, motorina ar fi fost azi 11 lei pe litru / Prețul la gaze în Europa a crescut și cu 70%, noi am protejat consumatorii casnici (VIDEO)
20:52 - „Cam cât de idioți suntem”. Reacția lui CTP după conferința lui Nicușor Dan despre noii procurori-șefi
20:52 - Nicușor Dan critică modul în care dosarele Mineriadei și Revoluției au fost gestionate. Un eșec al justiției române, „fără discuție”