Casa Albă a confirmat că întâlnirea dintre Donald Trump și Mark Rutte are ca temă centrală posibilitatea retragerii Statelor Unite din NATO. Discuția vine într-un context tensionat, marcat de critici repetate ale liderului american la adresa aliaților.

Ce teme domină întâlnirea Trump – Rutte

Potrivit administrației americane, subiectul retragerii din se află pe agenda discuțiilor din Biroul Oval, într-un moment sensibil pentru relațiile transatlantice. Întâlnirea, planificată anterior, capătă o miză mult mai mare în contextul tensiunilor recente dintre Washington și partenerii europeni.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat: „Retragerea Statelor Unite din NATO este o chestiune pe care președintele a abordat-o și, cred, este ceva ce va discuta peste câteva ore”. Aceasta a sugerat că poziția finală ar putea fi comunicată chiar în aceeași zi.

În paralel, discuțiile vizează și teme mai largi, precum cooperarea militară, strategia din Orientul Mijlociu și coordonarea în sprijinul Ucrainei. Vizita lui Rutte are rolul de a clarifica direcția SUA și de a reduce incertitudinile din interiorul alianței.

De ce au crescut tensiunile dintre SUA și NATO

Relația dintre administrația americană și aliații din NATO s-a deteriorat în ultimele săptămâni, pe fondul unor critici directe formulate de Donald . Acesta a acuzat statele membre că nu contribuie suficient la eforturile comune și că depind excesiv de sprijinul financiar al SUA.

„Au fost puși la încercare și au eșuat. Este destul de trist că NATO a întors spatele poporului american în ultimele șase săptămâni, când americanii sunt cei care le finanțează apărarea”, a transmis liderul american, relatează Adevărul. Declarația reflectă frustrarea exprimată constant în discursurile sale recente.

Trump a mers și mai departe, catalogând aliații drept „laşi” și descriind alianța drept un „tigru de hârtie”. Aceste poziții au alimentat îngrijorări atât în rândul liderilor europeni, cât și în mediul politic intern din Statele Unite.

Ce implicații ar avea o eventuală retragere a SUA

Posibilitatea unei retrageri a Statelor Unite din NATO ridică semne de întrebare serioase privind stabilitatea arhitecturii de securitate globale. O astfel de decizie ar putea modifica echilibrul strategic și ar slăbi capacitatea alianței de a răspunde unor crize majore.

În același timp, există și constrângeri legale, deoarece legislația adoptată în 2023 limitează capacitatea președintelui de a retrage unilateral din NATO fără acordul Congresului. Acest aspect complică scenariul unei decizii rapide.

Întâlnirea dintre cei doi lideri este privită ca un moment decisiv, iar concluziile discuției ar putea influența direcția relațiilor internaționale în perioada următoare.