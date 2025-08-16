B1 Inregistrari!
Donald Trump recunoaște că nu a ajuns la un acord cu Vladimir Putin. Liderul american spune însă că s-au făcut „pași importanți” spre încetarea războiului din Ucraina

Răzvan Adrian
16 aug. 2025, 09:10
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Artem Priakhin

Summit-ul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat fără o înțelegere concretă privind războiul din Ucraina.

Deși ambii lideri au descris discuțiile drept „productive”, Trump a declarat că „nu s-a ajuns încă la un acord” și că diferențele majore dintre Washington și Moscova rămân, relatează agențiile de presă AP News și Agerpres.

Cuprins:

  • Obiectivul principal – un posibil armistițiu
  • Declarațiile venite fără detalii concrete
  • Cum s-a desfășurat conferința de presă
  • Care a fost imaginea de ansamblu

Obiectivul principal – un posibil armistițiu

Conform AP News, Donald Trump a participat la întâlnire cu speranța de a obține de la Vladimir Putin fie un armistițiu, fie măcar un angajament pentru negocieri.

La final, însă, a fost nevoit să recunoască că scopul nu a fost realizat:

„Nu am ajuns chiar acolo, dar am făcut câțiva pași înainte. Nu există un acord până nu există un acord”, a declarat acesta, potrivit sursei citate.

Declarațiile venite fără detalii concrete

Deși Trump a menționat „progrese semnificative”, nu a dat detalii despre posibile înțelegeri. Președintele SUA a spus că va discuta cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și cu liderii NATO despre pașii următori, potrivit Agerpres.

„Cred că întâlnirea a fost foarte productivă. Nu am ajuns la destinație, dar am realizat un progres”, a mai spus acesta.

Cum s-a desfășurat conferința de presă

Conferința de presă a celor doi lideri a durat sub 15 minute și a oferit doar declarații generale, fără anunțuri clare despre un acord.

Într-o poziție evidentă de nemulțumire, Trump și-a redus apariția și a evitat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.

Ulterior, președintele american a vorbit pentru Fox News, în discuție cu Sean Hannity, el a repetat mesajele transmise la Anchorage, dar din nou fără a aduce informații noi.

Care a fost imaginea de ansamblu

Potrivit surselor citate, chiar dacă ambii lideri au afirmat că discuțiile au fost „productive”, absența unor măsuri concrete arată că diferențele semnificative dintre SUA și Rusia în legătură cu conflictul din Ucraina persistă.

