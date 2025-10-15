Donald Trump și Volodomir Zelenski se vor întâlni vineri la Washington

Volodimir Zelenski a confirmat pe 13 octombrie că intenționează să se întâlnească cu omologul său american, Donald Trump, la Washington, vineri.

Ce s-a întâmplat

Cei doi lideri, american și ucrainean, au o întâlnire programată pentru 17 octombrie, după două convorbiri telefonice despre care Zelenski spune că „ nu au fost suficiente”, conform .

Cei doi au discutat despre apărarea aeriană a Ucrainei și capabilitățile cu rază lungă de acțiune în urma escaladării atacurilor rusești.

A cincea întâlnire

Summitul planificat, care se spune că va avea loc la invitația Washingtonului, va fi a cincea întâlnire între Trump și Zelenski de când președintele american a revenit în funcție în ianuarie. Liderii s-au întâlnit anterior la New York în timpul Adunării Generale a ONU din 23 septembrie.

„Cred că trebuie să discutăm succesiunea pașilor pe care vreau să-i propun președintelui (Trump)”, a declarat Zelenski jurnaliștilor.

Trump a confirmat ulterior întâlnirea planificată între cei doi lideri, vorbind cu jurnaliștii de la bordul Air Force One.

Discuții despre Tomahawk-uri

Donald Trump s-a declarat dezamăgit de Putin. Pe de altă parte, el a spus că știe ce își dorește Zelenski: Tomahawk-uri.

„Sunt foarte dezamăgit, pentru că Vladimir și cu mine am avut o relație foarte bună. Probabil că încă o avem. Nu știu de ce continuă acest război, i-a fost atât de dăunător”, a spus el, citat de Știrile ProTv.

„Intră în al patrulea an al unui război pe care ar fi trebuit să-l câștige într-o săptămână. Acum va intra curând în al patrulea an. A pierdut probabil un milion și jumătate de soldați”, a adăugat.

Cât despre Zelenski, Trump susține că știe ce vrea: „Știu ce are de spus el (Zelenski). Vrea arme. I-ar plăcea să aibă Tomahawk-uri. Toată lumea vrea Tomahawk-uri. Avem o mulțime de Tomahawk-uri”.

Ce se vorbește despre pace

„Sperăm că influența Statelor Unite și abilitățile diplomatice ale emisarilor președintelui Trump vor contribui, cu siguranță, la încurajarea părții ucrainene să fie mai proactivă și mai dispusă să se implice în procesul de pace”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

De asemenea, și Zelenski a declarat că e un moment potrivit pentru pace, după ce a lăudat eforturile lui Donald Trump în obținerea unui acord de încetare a focului în Gaza.

„Asta arată că și Rusia poate fi presată să înceteze agresiunea. De fapt, Rusia rămâne acum principala sursă de instabilitate globală, e sursa globală a războiului. Acea sursă trebuie stopată. Știm cum să facem asta”, a spus liderul ucrainean.

Pe de altă parte, șeful NATO, Mark Rutte, a avertizat că Rusia sporește tot mai mult producția de armament.