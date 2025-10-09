Președintele american Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, urmează să efectueze o medicală anuală „de rutină” vineri, 10 octombrie, la Spitalul Militar Walter Reed, la periferia Washingtonului.

Despre ce este vorba

„Vineri dimineață, președintele Trump va vizita Centrul Medical Walter Reed pentru o întâlnire planificată și remarci cu trupele”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, într-un comunicat de miercuri, conform

„În timp ce se află acolo, președintele Trump se va opri pentru controlul său anual de rutină. Apoi se va întoarce la Casa Albă”, a adăugat.

Este a doua oară de la întoarcerea la Casa Albă în ianuarie, când președintele a mers la Walter Reed pentru un examen. Data trecută, în aprilie, a inclus teste cognitive și cardiologice.

Raportul de sănătate, publicat de Casa Albă, l-a declarat pe Trump „pe deplin apt să îndeplinească îndatoririle” președinției. Acesta a sugerat că „victoriile frecvente ale președintelui în evenimentele de golf” au contribuit la bunăstarea sa fizică și mentală „excelentă”.

Afecțiunea lui Trump

Trump a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică, o afecțiune care poate provoca umflături și este frecventă la adulții în vârstă.

Aceasta apare atunci când venele din picioare nu pot transporta sângele înapoi la inimă în mod corespunzător.

Acest lucru poate duce la acumularea de sânge în partea inferioară a picioarelor. În plus față de umflături, de obicei în jurul picioarelor și gleznelor, simptomele pot include dureri la nivelul picioarelor, senzație de greutate sau furnicături și varice.

Ce planuri are președintele după controlul medical

Leavitt a spus că președintele Trump „se gândește să meargă în Orientul Mijlociu la scurt timp” după consultul său medical de vineri.

Președintele a declarat miercuri că se gândește la o călătorie în Egipt în acest weekend, în încercarea de a finaliza un acord pentru a pune capăt războiului de doi ani din Gaza.