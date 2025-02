Donald Trump și-a anunțat intențiile de a prelua Fâșia Gaza, ocupată de trupele israeliene pentru o perioadă lungă de timp. Afirmațiile președintelui american vin să confirme viziunea sa imperialistă.

La începutul mandatului, actualul președinte american a ridicat pretenții asupra Groenlandei, a Canalului Panama și, chiar, a Canadei. Donald Trump pare că vrea să dea o nouă direcție politicii externe americane, expansionistă și imperialistă. Astfel, în marja întâlnirii cu premierul israelian , el și-a anunțat intenția de a prelua , devastată de .

Trump şi-a dezvăluit planul, fără să dea detalii, după o discuție cu premierul israelian, în cadrul unei conferințe de presă. Anterior, șeful administrației de la Casa Albă făcuse o altă declarație șocantă. El a spus că palestinienii vor fi evacuați din Gaza și relocați în statele învecinate, Egipt și Iordania. El a spus că zona va fi transformată, astfel încât să devină „Riviera Orientului Mijlociu”.

„Statele Unite vor prelua Fâşia Gaza şi vom face treabă şi cu ea. (…) O vom deţine şi vom fi responsabili pentru dezamorsarea tuturor bombelor periculoase neexplodate şi a altor armamente de aici. (…) Dacă este necesar, vom face asta, vom prelua acea bucată de pământ, o vom dezvolta, vom crea mii şi mii de locuri de muncă şi va fi ceva de care întregul Orient Mijlociu poate fi foarte mândru”, a declarat Donald Trump.

Întrebat de jurnaliști, Trump nu a răspuns însă, sub ce autoritate vor putea prelua SUA teritoriul din Gaza.

„Văd o poziţie de proprietate pe termen lung şi o văd aducând o mare stabilitate în acea parte a Orientului Mijlociu. (…) Am studiat acest lucru foarte îndeaproape de-a lungul multor luni”, a spus el.

La rândul său, Benjamin Netanyahu a comentat planul lui Donald Trump spunând că acesta „gândeşte inovator” şi „arată dorinţa de a depăşi gândirea convenţională”. În prezent, Gaza este ocupată de trupele israeliene, angajate într-un război cu militanții Hamas.

Anterior, Donald Trump a făcut apel la Iordania, Egipt şi alte state arabe să primească locuitorii din Gaza. El a afirmat că palestinienii de acolo nu au altă alternativă decât să abandoneze fâşia de coastă, care trebuie reconstruită. De această dată, a plusat și a afirmat că ar susține o relocare permanentă a palestinienilor din zonă. O astfel de idee, însă a fost respinsă de liderii arabi, cu fermitate.

Ideea lui Donald Trump preia dorinţele extremei drepte israeliene şi vine în contradicție cu angajamentul fostului preşedinte Joe Biden care s-a pronunţat împotriva strămutării în masă a palestinienilor.

Specialiștii în drept internațional apreciază că strămutarea forţată a populaţiei din Gaza ar reprezenta probabil o încălcare a dreptului internaţional şi ar întâmpina o opoziţie vehementă. Aceasta s-ar manifesta nu doar din partea statelor din regiune, ci și din partea aliaților occidentali. Unii apărători ai drepturilor omului vorbesc de epurarea etnică, arată Reuters.

