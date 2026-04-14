Selen Osmanoglu
14 apr. 2026, 08:04
Sursa foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Inculpare oficială după o anchetă de doi ani
  2. Suspiciuni legate de funcția publică și influență
  3. Presiune politică asupra guvernului Sánchez
  4. Reacția premierului și poziția opoziției

Soția premierului spaniol Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a fost inculpată oficial într-un dosar de corupție, în urma unei anchete care a durat aproximativ doi ani. Decizia amplifică tensiunile politice de la Madrid și pune presiune suplimentară pe guvernul spaniol.

Inculpare oficială după o anchetă de doi ani

Potrivit unei hotărâri judecătorești făcute publice luni, 13 aprilie, Begoña Gómez a fost pusă sub acuzare pentru mai multe infracțiuni de corupție. Informația apare în contextul unei investigații ample desfășurate de autoritățile judiciare spaniole, scrie Adevărul.

Conform documentului datat 11 aprilie, judecătorul Juan Carlos Peinado a stabilit că există suficiente indicii pentru continuarea procesului penal. Astfel, instanța a decis inculparea pentru mai multe fapte grave, printre care delapidare, trafic de influență, luare de mită și deturnare de fonduri publice.

„Există suficiente indicii pentru a susține acuzațiile formulate în dosar”, arată decizia citată de presa internațională.

Suspiciuni legate de funcția publică și influență

Ancheta a fost deschisă în aprilie 2024 și vizează presupusa utilizare a poziției de soție a premierului pentru obținerea unor beneficii personale. Cazul a pornit în urma unei plângeri depuse de un grup anticorupție cu legături în zona extremei drepte.

Investigația se concentrează, printre altele, pe înființarea unei catedre la Universitatea Complutense din Madrid, coordonată de Begoña Gómez, precum și pe posibila folosire a resurselor publice și a relațiilor instituționale în scop privat.

În prezent, aceasta se află într-o vizită în China alături de soțul său și a negat în mod repetat acuzațiile.

Presiune politică asupra guvernului Sánchez

Cazul se înscrie într-o serie mai largă de investigații care vizează persoane apropiate premierului spaniol, amplificând presiunea asupra executivului său de coaliție minoritar.

În paralel, fratele premierului, David Sánchez, este vizat într-un dosar separat de trafic de influență, legat de angajarea sa într-o administrație regională. De asemenea, fostul ministru al Transporturilor, José Luis Ábalos, a fost audiat într-un alt caz privind presupuse nereguli în atribuirea contractelor publice.

Reacția premierului și poziția opoziției

Pedro Sánchez a respins acuzațiile, susținând că acestea reprezintă o încercare de destabilizare politică orchestrată de opoziție. În schimb, adversarii săi politici au cerut demisia premierului, pe fondul extinderii scandalurilor de corupție din jurul guvernului.

