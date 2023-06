Două activiste de mediu, filmate în timp ce vandalizau un tablou la Muzeul Național din Stockholm

Două activiste de mediu au atentat la o operă de artă în semn de protest.

Tinerele au fost filmate în timp ce au vandalizat un tablou ce îi aparține lui Claude Monet expus la Muzeul Naţional din Stockholm.

Cu vârste cuprinse între 25 și 30 de ani, femeile au stropit cu vopsea roşie geamul care protejează opera de artă, apoi și-au lipi mâinile de sticlă. Incidentul a avut loc în decursul zilei de miercuri, iar poliția suedeză a raportat că activistele au fost deja arestate, potrivit AFP. este „Grădina artistului de la Giverny”, pictat de Monet în anul 1900, scrie .

Pictura este „examinată de echipa de conservare a muzeului pentru a stabili dacă a fost deteriorată”, a precizat muzeul într-un comunicat. Purtătoarea de cuvânt a instituţiei, Hanna Tottmar, a declarat că echipa speră să aibă „mai multe informaţii despre acest subiect până joi”.

