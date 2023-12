Două avioane de luptă F-35A au aterizat pentru prima dată pe o autostradă / Unde s-a întâmplat asta

Două avioane de luptă F-35A Lockheed Martin au aterizat pentru prima dată pe o autostradă, conform unor imagini publicate de armata norvegiană. Acesta este un pas mare spre permiterea reducerii timpului vulnerabil de la sol, în timpul unui război, relatează .

După aterizare a avut loc realimentarea cu motoarele în funcțiune, numită „realimentare la cald”, precizează armata norvegiană.

Cele două avioane care aparțin Forțelor Aeriene Regale Norvegiene au aterizat joi, 21 septembrie, la Tervo, în centrul Finlandei, în cadrul unui exercițiu militar.

„Avioanele de vânătoare sunt vulnerabile la sol, așa că, putând folosi aerodromuri mici – și acum autostrăzi – (acest lucru) ne crește capacitatea de supraviețuire în război”, a declarat generalul-maior Rolf Folland, șeful Forțelor Aeriene Regale Norvegiene.

Finlanda a aderat la NATO în luna aprilie, statul având o frontieră comună de 1.300 de km cu Rusia.

Un alt tip avion de luptă, F-35B, care poate ateriza pe verticală, a ajuns la sol pe drumuri, fiind considerată o premieră.

De asemenea, și avioanele de luptă F-16 pot să aterizeze pe drumuri.

Finlanda intenționează să cumpere 64 de avioane de luptă F-35 de la Lockheed Martin.

This afternoon two Norwegian F-35As landed on a highway in Finland for the first time 🇫🇮🇳🇴

– This is a milestone and demonstrates our ability to execute a concept of dispersal, says Chief of the Air Force.

— Norwegian Armed Forces | Forsvaret (@Forsvaret_no)