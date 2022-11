Două avioane s-au ciocnit și s-au prăbușit la Dallas, la un spectacol aviatic de comemorare a celui de-Al Doilea Război Mondial

Două avioane au intrat în coliziune și s-au prăbușit, sâmbătă, la Dallas, la un spectacol aviatic pentru comemorarea celui de-Al Doilea Război Mondial, spun oficialii federali, potrivit .

Două avioane s-au ciocnit și s-au prăbușit la un spectacol aviatic din Dallas

Un bombardier B-17 Flying Fortress și un avion de vânătoare Bell P-63 Kingcobra au intrat în coliziune și s-au prăbușit la Wings Over Dallas Air Show, după prânzul zilei de sâmbătă, se arată într-un comunicat transmis de Administrația federală a aviației (FAA).

Imaginile de pe rețelele sociale arată două avioane care se ciocnesc la înălțime medie și se prăbușesc la puțin timp după, fiind cuprinse de flăcări.

BREAKING: Two military planes collided and crashed to the ground Saturday during a Dallas air show. It was unclear how many people were on board the aircraft or if anyone on the ground was hurt. — Poli Alert (@polialertcom)

La fața locului au intervenit echipaje ale serviciilor de urgență, au precizat oficialii aeroportului pe Twitter.

I was at the Wings Over Dallas airshow and I watched the accident happen. The p63 was banking left and had the b17 in his blind spot. First pick is a cockpit of a p63. Proving that there was no way he could have seen the b17. May God be with the families involved. — Grant English (@gran18_)

Este neclar câte persoane erau la bordul celor două aeronave, spune FAA.

⚠️ GRAPHIC VIDEO: A mid-air collision involving two planes near the Dallas Executive Airport, today. The accident took place during the Wings Over Dallas WWII Airshow at 1:25 p.m., according to Dallas Fire-Rescue. A viewer took this video. is working for more details. — David Sentendrey (@DavidSFOX4)

Autoritățile americane au demarat anchete pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul.