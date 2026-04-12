Două femei au fost arestate în Indonezia după un gest șocant care a scandalizat internetul

Flavia Codreanu
12 apr. 2026, 13:42
Un român condamnat în Italia a încercat să evadeze din închisoare. Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum s-a întâmplat momentul în care aceste două femei au fost arestate
  2. Ce pedeapsă riscă cele două femei
  3. Cazuri similare petrecute în trecut

Două femei au fost arestate de poliția indoneziană sub acuzația de blasfemie. Acestea au fost surprinse, într-un videoclip distribuit pe internet, cum călcau în picioare un exemplar al Coranului.

Cum s-a întâmplat momentul în care aceste două femei au fost arestate

Incidentul a avut loc miercuri, într-un salon de înfrumusețare din localitatea Lebak. Totul a pornit de la un conflict spontan, după ce proprietara salonului a acuzat o clientă că i-ar fi furat mai multe obiecte personale.

Pentru a-și demonstra nevinovăția, clienta a fost pusă de către proprietară să jure într-un mod considerat jignitor de către autoritățile religioase.

Scena a fost filmată chiar de către proprietara afacerii, iar imaginile s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare, provocând un val de furie în rândul internauților.

În urma acestui scandal, poliția din provincia Banten a intervenit, confirmând că cele două femei se află acum în custodia statului.

Persoana care a călcat pe Coran şi cea care i-a cerut să jure şi-au recunoscut amândouă faptele. Poliţia le-a reţinut”, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al poliţiei din Banten, Maruli Ahiles Hutapea.

Ce pedeapsă riscă cele două femei

Conform legislației din Indonezia, faptele lor sunt considerate infracțiuni grave împotriva religiei.

Legea privind blasfemia interzice orice declarație sau gest jignitor la adresa celor șase religii oficiale recunoscute în stat, printre care se numără islamul, catolicismul și budismul.

Dacă vor fi găsite vinovate de instanță, cele două suspecte riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare.

Indonezia este țara cu cea mai mare populație musulmană de pe glob, având peste 240 de milioane de credincioși.

Cazuri similare petrecute în trecut

Recent, în anul 2024, un comediant a fost condamnat la șase luni de închisoare pentru o glumă care făcea referire la prenumele musulman Muhammad.

În trecut, chiar și figuri publice importante, precum fostul guvernator al Jakartei, au ispășit pedepse cu închisoarea pentru acuzații similare.

