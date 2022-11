Două globuri uriașe luate de vânt au provocat haos în centrul Londrei

Două globuri uriașe luate de vânt s-au rostogolit sute de metri pe o stradă din centrul Londrei, provocând panică în rândul șoferilor și pietonilor.

Un videoclip postat marți pe Tik Tok arată două bile arginții uriașe care se rostogolesc pe Tottenham Court Road în timp ce trecătorii și șoferii confuzi se îndepărtează din calea lor, scrie Sky News.

Looks like these decorations couldn’t withstand the heavy winds in central London last night! Two giant baubles were spotted flying through Tottenham Court Road. 😳🎄 [🎥 CC: @teeblund