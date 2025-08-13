Două persoane au murit în Franța din cauza brânzeturilor contaminate. Cum au ajuns aceste produse să pună viața oamenilor în pericol

Două persoane au murit și alte câteva s-au îmbolnăvit în Franța, în urma unei posibile contaminări cu bacteria Listeria, după ce au consumat , vândute în supermarketuri din toată țara.

Cuprins:

Ce vârste au persoanele contaminate

Cum a acționat producătorul

Ce este listerioza și cum se manifestă

Ce vârste au persoanele contaminate

Ministerul Sănătății din Franța a anunțat că persoanele afectate aveau vârste cuprinse între 34 și 95 de ani, una dintre victime suferind deja de afecțiuni medicale grave. Primele cazuri de îmbolnăvire au apărut în luna iunie, iar ancheta epidemiologică a scos la iveală o posibilă legătură cu anumite tipuri de camembert și brie.

Cum a acționat producătorul

Brânzeturile incriminate provin de la producătorul Chavegrand, care a scos de la vânzare zeci de loturi fabricate din lapte pasteurizat de vacă sau capră. Linia de producție veche, unde au fost realizate suspectate, a fost închisă, iar firma susține că brânzeturile aflate acum pe piață sunt sigure pentru consum, informează

Ce este listerioza și cum se manifestă

Listerioza este provocată de bacteria „listeria monocytogenes” și poate cauza simptome asemănătoare gripei, greață, diaree, dar și infecții grave ale sângelui și creierului. Boala este deosebit de periculoasă pentru vârstnici, femei însărcinate, nou-născuți și persoanele cu imunitate scăzută.

Autoritățile franceze continuă verificările și le recomandă cetățenilor să consulte lista produselor retrase pentru a evita riscul de infectare.