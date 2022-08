Două persoane au murit și una a fost rănită, după ce o mină a explodat pe o plajă din Odesa (VIDEO)

Vladislav Nazarov, purtătorul de cuvânt al comandamentului operațional „Sud”, a transmis duminică pe Telegram, că în satul Zatoka, din regiunea Odesa, două persoane și-au pierdut viața și una a fost rănită în urma detonării unui , informează agenția de știri ucraineană .

„Pe una dintre plajele de lângă din regiunea Bilhorod-Nistru, două persoane au fost ucise și o persoană a fost rănită după ce un dispozitiv necunoscut a explodat în apele de coastă”, a declarat Vladislav Nazarov.

Ulterior, Consiliul orașului Odesa a raportat detaliile incidentului: „Conform datelor preliminare, un grup de bărbați, care au ignorat restricțiile proclamate privind vizitarea litoralului și înotul în apele de coastă, și au aranjat o vacanță în care să înoate pe una dintre plaje”.

⚡️There was a video of a mine explosion on Zatoka beach in the Odesa region. As a result, two people were killed and two were injured, – Operational Command „South” reports.

— Flash (@Flash43191300)