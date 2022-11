Două rachete rusești au căzut în Polonia! Două persoane au fost ucise (FOTO)

Două rachete rusești au aterizat în Polonia, la Przewodów, în apropiere de frontiera cu Ucraina, într-un incident soldat cu moartea a două persoane, transmite .

Rachetele au lovit uscătoarele de cereale. Un oficial din zona comunității americane de informații a confirmat că este vorba despre rachete de origine rusească, notează AP.

Reprezentanți ai poliției, parchetului și armatei ar fi ajuns deja la fața locului. Forțele Armate Poloneze sunt în „alertă sporită”. Ca răspuns au fost ridicate de la sol avioane militare, a precizat presa poloneză.

❗️Polish media report the fall of missiles on the territory of Poland

An explosion occurred at a grain drying plant in Przewodow (10 kilometers from the border with Ukraine). According to the fire service, two people were killed.

1/2

📰 Kurier Lubelski

