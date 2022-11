Două rachete rusești lansate din Marea Neagră, doborâte de armata ucraineană

Două rachete lansate de forțele rusești din Marea Neagră au fost doborâte vineri de armata ucraineană. Potrivit o rachetă de croazieră a fost doborâtă deasupra regiunii Herson, iar alta a fost doborâtă deasupra regiunii Nikolaev.

Între timp, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că rușii au atacat Bahmut, Avdiivka și Novopavlivka. De asemenea, regiunile Liov, Harkov, Dnipro și Zaporojie din est au fost lovite bombardate vineri.

Statul Major Ucrainean a raportat distrugerea postului de comandă al armatei ruse în zona industrială a orașului Melitopol. 50 de invadatori au fost răniți și 10 piese de echipament militar au fost distruse. Aproximativ 80 de unități de echipamente militare de diferite tipuri depozitate în hangare, au fost avariate, scrie

Primarul din Melitopol dezvăluie faptul că invadatorii ruși terorizează școlari din Melitopol: îi închid în incinta școlii, îi percheziționează, îi forțează să cânte imnul național al Rusiei și alte cântece patriotice rusești și învață istoria alternativă a Rusiei și Ucrainei.

Invaders terrorize schoolchildren in Melitopol: they close them in the school premises, search them, force to sing russia’s national anthem and learn the so-called “patriotic songs” and learn the alternative history of russia and Ukraine, Ivan Fedorov, Mayor of Melitopol, said.

