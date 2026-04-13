Papa Leon al XIV-lea a început o , luni dimineață, programată să se desfășoare pe parcursul a două zile. Potrivit unor informații care circulă pe rețelele sociale, că vizita nu este lipsită de incidente.

Două tentative de au avut loc luni, 13 aprilie, la începutul după-amiezii în oraşul Blida, la 50 de kilometri sud de Alger. Mai multe imagini și informații contradictorii, care alimentează teoriile conspiraționiste, circulă pe platformele online. Publicația , care citează surse locale, a confirmat, însă, existența celor două atentate la viața .

Ce s-a întâmplat în contextul vizitei lui Leon al XIV-lea?

Două tentative de atentat au avut loc luni la începutul după-amiezii, în localitatea Blida, potrivit imaginilor şi informaţiilor care circulă pe reţelele sociale. În acest oraş trăiesc aproximativ 300.000 de locuitori. Situat la o distanță de 50 de kilometri de capitala Alger, Bilda este supravegheat îndeaproape de forţele de securitate în contextul acestei vizite pe care o întreprinde Papa Leon al XIV-lea.

Atacurile nu au fost confirmate oficial de autorităţile algeriene. Există mai multe mărturii conform cărora cele două atentate ar fi fost puse la cale de doi atacatori kamikaze care ar fi fost ucişi de forţele de ordine. Alte informații spun că aceștia ar fi avut vreme să-şi activeze centurile explozive și să se arunce în aer.

Trebuie spus că Algeria nu a mai cunoscut un atac terorist din 2017. Pe 31 august, un sinucigaş cu centură explozivă a încercat să pătrundă în sediul poliţiei din Tiaret, la 350 km sud-vest de Alger. La vremea respectivă Daesh (Statul Islamic) a revendicat atacul, în care atacatorul și doi poliţişti au murit.

„Cred că este un atac cu scop mediatic (în timp ce Algeria îl primeşte pe papă pentru o vizită de două zile – n. red.), probabil opera unui microgrup sau a unor lupi singuratici”, crede Akram Kharief, creatorul blogului Menadefense.net şi expert în probleme militare.

🚨🇩🇿🇻🇦 ALERTE INFO | Alors que le pape Léon XIV est en visite en Algérie, un double ATTENTAT kamikaze a visé la ville de Blida, à 50 km au sud d’Alger. Deux assaillants se sont fait EXPLOSER devant le commissariat central. Les forces de sécurité ont immédiatement riposté. Les… — Cerfia (@CerfiaFR)

Cine s-ar fi aflat în spatele atacurilor?

Evenimentele au loc într-un climat tensionat, în condițiile în care Papa Leon al XIV-lea a ales să viziteze Algeria pentru două zile. În anii 1990, grupările din zona Atlasul Blidéen se numărau printre cele mai active din ţară şi cele mai apropiate de Alger.

Regiunea se afla în centrul „triunghiului morţii”, între Blida, Médéa şi Aïn Defla, bastion al grupării GIA în timpul aşa-zisului „deceniu negru”.

În prezent, Al-Qaida în Maghrebul Islamic (AQMI) ar avea mai puţin de 1 000 de membri, împinşi de armată în zonele de gherilă din Kabylia şi din sud, potrivit Centrului Naţional American de Combatere a Terorismului.