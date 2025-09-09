Două tinere din SUA au ajuns virale pe rețelele de socializare, povestind cum au ajuns într-o cu totul altă destinație de vacanță decât cea pe care și-o plănuiseră, asta după ce s-au urcat în avionul greșit. Curajul de a-și împărtăși experiența le-a fost recompensat de internauți cu milioane de vizualizări.

Cum au ajuns tinerele să zboare în Tunisia, în loc de Nisa, Franța Ce au făcut tinerele, odată ajunse în Tunisia

Două turiste americane au făcut furori pe TikTok, după ce au povestit cum au ajuns în Tunisia, în loc de Franța. Cele două și-au surprins experiența în mai multe videoclipuri, unul dintre ele, adunând în jur de 15 milioane de vizualizări.

Totul a început când au pierdut zborul inițial spre Nisa, iar compania aeriană cu care zburau le-a reprogramat, din greșeală, pe un zbor către Tunis.

Turistele s-au filmat în timp ce se îmbarcau în companiei Tunisair, de la către Tunis, fiind convinse că zboară spre Nisa, Franța.

Când, într-un final, și-au dat seama că avionul în care se îmbarcaseră nu urma să ajungă spre Nisa, tinerele au încercat să coboare de la bordul aeronavei, dar au fost convinse de membrii echipajului să rămână, spunându-le că „Nisa e mai târziu, mai târziu, schimbăm avionul”.

Ajunse pe aeroportul din Tunisia, tinerele americane au reușit să găsească pe cineva care să le ajute să rezerve un din Tunis spre Nisa, pe care au fost nevoite să îl plătească separat, relatează .

Întâmplarea celor două turiste a atras atenția pe TikTok, fiind considerată atât amuzantă, cât și ușor incredibilă.