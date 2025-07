După 16 ani de mariaj, Jessica Alba spune „la revedere”! Cu cine a fost văzută celebra actriță împreună?

Vedeta pare să fi uitat repede de soțul ei, Cash Warren, cu care are trei copii. Zilele acestea, atrage atenția cu o nouă apariție incendiară în , în compania unui bărbat mai tânăr.

Jessica Alba a fost văzută pe plajele din Cancun, Mexic, într-o vacanță care pare să fie mai mult decât o simplă relaxare. Paparazzi au surprins-o împreună cu Danny Ramirez, actorul cu 13 ani mai tânăr, cunoscut din filmul „Top Gun: Maverick”.

Cei doi au fost văzuți zâmbind, făcând glume și bucurându-se de timpul petrecut împreună în ipostaze care permit diverse interpretări. Nu a fost niciun sărut în fața camerelor, dar gesturile și apropierea lor spun totul.

Jessica Alba and Danny Ramirez spark dating rumors after being spotted boarding a flight to Cancun together. (via TMZ)

— Buzzing Pop (@BuzzingPop)