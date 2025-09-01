Cunoscut pentru rolurile sale de acțiune, Dwayne „The Rock” Johnson își începe cariera în drama cu filmul „The Smashing Machine”, care a fost prezentat la Festivalul de Film de la Veneția, unde joacă rolul luptătorului de MMA Mark Kerr.

Despre schimbarea radicală de rol

După două decenii în care au predominat producțiile de familie și francizele de succes, cum ar fi Fast & Furious și Jumanji, Dwayne Johnson a decis să urmeze o cale diferită.

În noul film regizat de Benny Safdie, actorul joacă rolul lui Mark Kerr, un pionier al artelor marțiale mixte, recunoscut pentru forța sa impresionantă, dar și pentru vulnerabilitatea din viața personală.

„Uneori este mai greu să știi de ce ești capabil când ai fost încadrat într-un anumit tipar… Am avut această dorință arzătoare, această voce care spunea: ‘Dar, ce-ar fi dacă ar fi mai mult’?”, a spus Johnson la Veneția, conform , care citează Reuters.

Povestea urmărește ascensiunea lui Kerr în primii ani ai MMA-ului și ai UFC-ului, dar și costurile ascunse. De la dependența de calmante la relația complicată cu iubita sa, Dawn, și presiunea constantă de a câștiga.

Cum s-a transformat acesta

Pentru a se adapta rolului, Johnson și-a schimbat aspectul fizic, apărând cu părul creț și cu o musculatură chiar mai pronunțată decât de obicei. Regizorul Benny Safdie a recunoscut că i-a cerut actorului să fie „mai mare și mai robust” pentru a reda corect silueta legendarului luptător.

„Nu pot să cred că am întrebat asta, dar am spus: ‘Dwayne, cred că trebuie să devii puțin mai mare, mai voluminos’?”, a povestit Safdie, potrivit surselor citate.

Emily Blunt, partenera sa de film, a descris impactul transformării: „Îmi amintesc când a intrat ca Mark pentru prima dată. A schimbat atmosfera din cameră. Era ca și cum toată lumea s-ar fi dat la o parte, toată lumea a devenit foarte tăcută”

Chiar și Mark Kerr a fost emoționat la conferința de presă, lacrimile apărându-i în ochi la prezentare. Johnson l-a caracterizat drept „o contradicție vie, odată cel mai mare luptător de pe planetă, dar și bun, blând, delicat, empatic.”

Despre festivalul de la Veneția

Johnson a recunoscut că a fost copleșitor să participe la Festivalul de de la Veneția, primul său festival de acest tip în Europa. El a spus că această experiență este complet diferită de succesul de box-office cu care este obișnuit la .

Actorul a menționat și despre trecutul său personal, vorbind despre distanțarea față de tatăl său, fost wrestler profesionist: „Nu cred că tatăl meu a fost o inspirație în ceea ce privește blândețea… Capacitatea lui de a iubi a fost foarte limitată.”

„The Smashing Machine” este unul dintre cele 21 de filme care concurează pentru Leul de Aur, trofeul principal al festivalului, care va fi acordat pe 6 septembrie.