B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Elevii germani protestează împotriva guvernului. Tinerii se opun introducerii serviciului militar voluntar

Elevii germani protestează împotriva guvernului. Tinerii se opun introducerii serviciului militar voluntar

Adrian Teampău
05 dec. 2025, 21:03
Elevii germani protestează împotriva guvernului. Tinerii se opun introducerii serviciului militar voluntar
Bundeswehr, armata germană Sursa foto: X
Cuprins
  1. Proteste în stradă ale elevilor germani
  2. Elevii germani au ieșit în stradă
  3. Legea care a provocat proteste ale tinerilor

Proteste în stradă, ale elevilor germani, care se opun planului guvernului federal de a introduce serviciul militar voluntar. Mii de tineri au ieșit în mai multe orașe pentru a-și declara dezaprobarea.

Proteste în stradă ale elevilor germani

Mii de elevi din Germania au ieșit în stradă, în mai multe oraşe din ţară. Manifestațiile au fost organizate împotriva planurilor guvernului privind introducerea unui un nou serviciu militar voluntar, relatează dpa. Parte dintre elevi au lipsit de la cursuri pentru a participa la proteste în stradă. Ei au dat curs cererii organizatorilor care au anunțat o „grevă şcolară împotriva recrutării”.

Bundestagul, camera inferioară a parlamentului german, a aprobat vineri proiectul de lege care introduce serviciul militar voluntar. Actul normati trebuie ratificat de Bundesrat, camera superioară, și ar putea intra în vigoare în luna ianuarie. Conform proiectului, tinerii vor fi supuşi unor evaluări medicale, iar apoi vor fi înscrişi pe o listă de recrutare. Serviciul activ militar rămâne voluntar.

Noua lege introduce un sistem cu dublu sens. Serviciul militar voluntar va fi mai lucrativ și este menit să atragă tineri recruţi. Dacă înrolarea se dovedeşte a fi insuficientă, parlamentarii germani pot activa recrutarea în funcţie de necesităţi.

Elevii germani au ieșit în stradă

Numeroşi elevi au participat la proteste, mai ales în oraşele mari. Poliția estimând că numărul acestora a ajuns la aproximativ 3.000 de persoane, în Berlin. Manifestanții s-au adunat vineri la prânz şi au mărşăluit prin cartierul Kreuzberg.

Poliţia a declarat că 1.700 de persoane au ieşit în stradă în Hamburg. Pe de altă parte, organizatorii au anunţat până la 5.000 de participanţi. Demonstraţii au avut loc şi în landul Renania de Nord-Westfalia. Aproximativ 1.000 de participanţi au ieșit în stradă la Dortmund şi câteva sute la Köln, Düsseldorf, Essen şi Bochum.

Circa 2.000 de persoane au participat la greva şcolară în Dresda, Leipzig şi Chemnitz, în estul Germaniei. În sudul Germaniei, demonstraţiile au atras câteva mii de persoane la München, Stuttgart, Freiburg şi Heidelberg. Potrivit poliţiei, aproximativ 600 de elevi s-au adunat la Frankfurt pentru a participa la protest.

Legea care a provocat proteste ale tinerilor

Partidele care formează coaliția de guvernare au ajuns la un acord de principiu privind noua lege a serviciului militar. Noul act normativ inițiat de guvernul german stabilește recrutarea obligatorie pentru toți bărbații cu vârsta de 18 ani și peste. Această măsură va fi introdusă începând cu generațiile născute după 1 ianuarie 2008. Legea a fost adoptată deja în Bundestag, iar acest lucru a scos elevii în stradă la proteste.

Începând de anul viitor, tinerii de 18 ani vor trebui să completeze un chestionar obligatoriu, menit să le evalueze motivația și adecvarea pentru serviciul militar.

Armata germană are nevoie de voluntari, iar dacă numărul celor interesați de serviciul militar nu va fi suficient autoritățile iau în considerarea introducerea unui sistem de recrutare bazat pe nevoi. Recruții vor fi selectați prin tragere la sorți, în funcție de necesitățile forțelor armate, dacă numărul doritorilor este mai mare decât locurile disponibile.

Guvernul federal a stabilit și o serie de beneficii pentru cei care aleg să servească voluntar. Aceștia vor primi aproximativ 2.600 de euro brut pe lună, potrivit propunerii legislative.  În plus, vor primi o subvenție pentru permisul de conducere (categoria B și C), în cazul angajamentelor de minim un an.

Tags:
Citește și...
Premiu de consolare pentru Donald Trump, în locul Nobelului. Distincție pentru pace primită de la președintele FIFA
Externe
Premiu de consolare pentru Donald Trump, în locul Nobelului. Distincție pentru pace primită de la președintele FIFA
Uniunea Europeană sancționează din nou platforma X. Ce reacții a stârnit decizia europeană din partea oficialilor americani
Externe
Uniunea Europeană sancționează din nou platforma X. Ce reacții a stârnit decizia europeană din partea oficialilor americani
Patru drone militare neidentificate au zburat lângă avionul lui Zelenski la Dublin
Externe
Patru drone militare neidentificate au zburat lângă avionul lui Zelenski la Dublin
Umilință pentru Vladimir Putin. Test eșuat cu mult lăudata rachetă balistică Sarmat
Externe
Umilință pentru Vladimir Putin. Test eșuat cu mult lăudata rachetă balistică Sarmat
Niveluri alarmante de „chimicale eterne”, descoperite în mai multe alimente din Europa. Ce produse sunt afectate
Externe
Niveluri alarmante de „chimicale eterne”, descoperite în mai multe alimente din Europa. Ce produse sunt afectate
Imagini „tulburătoare” cu insula lui Jeffrey Epstein, în care afaceristul și-a abuzat victimele (VIDEO, FOTO)
Externe
Imagini „tulburătoare” cu insula lui Jeffrey Epstein, în care afaceristul și-a abuzat victimele (VIDEO, FOTO)
Institutul american pentru Pace a fost redenumit după președintele Donald Trump
Externe
Institutul american pentru Pace a fost redenumit după președintele Donald Trump
UE schimbă regulile pentru vacanțele anulate și protecția turiștilor. Ce aduc noile măsuri
Externe
UE schimbă regulile pentru vacanțele anulate și protecția turiștilor. Ce aduc noile măsuri
Un bărbat a adus în sat o dronă de tip militar, fără să anunțe pe nimeni. Cum au reacționat autoritățile (VIDEO)
Externe
Un bărbat a adus în sat o dronă de tip militar, fără să anunțe pe nimeni. Cum au reacționat autoritățile (VIDEO)
UE adoptă primul cadru comun pentru combaterea corupției. Ce puncte sensibile au divizat statele membre
Externe
UE adoptă primul cadru comun pentru combaterea corupției. Ce puncte sensibile au divizat statele membre
Ultima oră
21:43 - Răsturnare de situație pe ultima sută de metri: Anca Alexandrescu, pe primul loc în lupta pentru Primăria Generală, potrivit celui mai recent sondaj. Pe ce locuri se află Ciucu, Băluță, Drulă și Ciceală
21:41 - Premiu de consolare pentru Donald Trump, în locul Nobelului. Distincție pentru pace primită de la președintele FIFA
21:26 - Peste 60.000 de pinguini au murit de foame în largul coastei Africii de Sud. Ce măsuri au luat autoritățile sud-africane
20:51 - Evenimente organizate în weekendul de Moș Nicolae: Ce poți face dacă te afli în Banat, Ardeal, Moldova, Dobrogea sau pe litoral
20:40 - Investigație Gândul: Ce scrie în actele oficiale cu privire la proveniența banilor familiei Baluță pentru afacerile imobiliare
20:38 - Alimentarea cu apă în Prahova, reluată vineri seara. Locuitorii din județ au primit mesaj RO-Alert. Ce avertisment au transmis autoritățile
20:29 - Flagrant la Poliția Giurgiu. Un comisar șef a fost prins în timp ce primea șpagă
20:04 - Supa care îți schimbă ziua. Ce conține și cum se face? Rețeta, dezvăluită de Sorin Bontea: „Ai nevoie doar de câteva ingrediente”
19:57 - Obligații noi pentru sălile de sport și instructorii de fitness. Guvernul impune o nouă condiție pentru funcționare
19:45 - Ministerul Educației introduce reguli noi pentru elevi și profesori. Ce presupune noul ordin privind temele pentru acasă