Proteste în stradă, ale elevilor germani, care se opun planului guvernului federal de a introduce voluntar. Mii de tineri au ieșit în mai multe orașe pentru a-și declara dezaprobarea.

Proteste în stradă ale elevilor germani

Mii de elevi din Germania au ieșit în stradă, în mai multe oraşe din ţară. au fost organizate împotriva planurilor guvernului privind introducerea unui un nou serviciu militar voluntar, relatează dpa. Parte dintre elevi au lipsit de la cursuri pentru a participa la proteste în stradă. Ei au dat curs cererii organizatorilor care au anunțat o „ împotriva recrutării”.

, camera inferioară a parlamentului german, a aprobat vineri proiectul de lege care introduce serviciul militar voluntar. Actul normati trebuie ratificat de Bundesrat, camera superioară, și ar putea intra în vigoare în luna ianuarie. Conform proiectului, tinerii vor fi supuşi unor evaluări medicale, iar apoi vor fi înscrişi pe o listă de recrutare. Serviciul activ militar rămâne voluntar.

Noua lege introduce un sistem cu dublu sens. Serviciul militar voluntar va fi mai lucrativ și este menit să atragă tineri recruţi. Dacă înrolarea se dovedeşte a fi insuficientă, parlamentarii germani pot activa recrutarea în funcţie de necesităţi.

Elevii germani au ieșit în stradă

Numeroşi elevi au participat la proteste, mai ales în oraşele mari. Poliția estimând că numărul acestora a ajuns la aproximativ 3.000 de persoane, în Berlin. Manifestanții s-au adunat vineri la prânz şi au mărşăluit prin cartierul Kreuzberg.

Poliţia a declarat că 1.700 de persoane au ieşit în stradă în Hamburg. Pe de altă parte, organizatorii au anunţat până la 5.000 de participanţi. Demonstraţii au avut loc şi în landul Renania de Nord-Westfalia. Aproximativ 1.000 de participanţi au ieșit în stradă la Dortmund şi câteva sute la Köln, Düsseldorf, Essen şi Bochum.

Circa 2.000 de persoane au participat la greva şcolară în Dresda, Leipzig şi Chemnitz, în estul Germaniei. În sudul Germaniei, demonstraţiile au atras câteva mii de persoane la München, Stuttgart, Freiburg şi Heidelberg. Potrivit poliţiei, aproximativ 600 de elevi s-au adunat la Frankfurt pentru a participa la protest.

Almanya’da öğrenciler, Federal Mecliste kabul edilen ve asker sayısını artırmayı hedefleyen askerlik hizmetine ilişkin yasa tasarısını protesto etti. — milena (yeni hesap) (@MilenaEmmastrt)

Legea care a provocat proteste ale tinerilor

Partidele care formează au ajuns la un acord de principiu privind noua lege a serviciului militar. Noul act normativ inițiat de guvernul german stabilește recrutarea obligatorie pentru toți bărbații cu vârsta de 18 ani și peste. Această măsură va fi introdusă începând cu generațiile născute după 1 ianuarie 2008. Legea a fost adoptată deja în Bundestag, iar acest lucru a scos elevii în stradă la proteste.

Începând de anul viitor, tinerii de 18 ani vor trebui să completeze un chestionar obligatoriu, menit să le evalueze motivația și adecvarea pentru serviciul militar.

Armata germană are nevoie de voluntari, iar dacă numărul celor interesați de serviciul militar nu va fi suficient autoritățile iau în considerarea introducerea unui sistem de recrutare bazat pe nevoi. Recruții vor fi selectați prin tragere la sorți, în funcție de necesitățile forțelor armate, dacă numărul doritorilor este mai mare decât locurile disponibile.

Guvernul federal a stabilit și o serie de beneficii pentru cei care aleg să servească voluntar. Aceștia vor primi aproximativ 2.600 de euro brut pe lună, potrivit propunerii legislative. În plus, vor primi o subvenție pentru permisul de conducere (categoria B și C), în cazul angajamentelor de minim un an.