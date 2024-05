Update: Elicopterul prăbușit în care se afla președintele Iranului a fost găsit. Moartea lui Ebrahim Raisi a fost anunțată

Update: Trupurile celor care se aflau în elicopterul care îl transporta pe președintele Iranului Ebrahim Raisi au fost găsite carbonizate și au putut fi identificate.

Agenția de știri Mehr a anunțat că președintele Ebrahim Raisi a fost găsit decedat, la fel ca ceilalți oficiali care se mai aflau la bord, printre care și guvernatorul provinciei Azerbaidjanului de Est, Malek Rahmati.

Știre inițială: Elicopterul în care se afla , care a aterizat forțat, a fost găsit, a transmis televiziunea de stat.

Detalii despre starea celor aflați la bord nu se cunosc. Elicopterul a fost găsit pe un munte din nord-vestul Iranului, au anunțat serviciile de salvare, care au adăugat că situația „nu este bună”, conform

„În acest stadiu nu există niciun semn care să indice că pasagerii elicopterului sunt în viaţă”, a anunţat televiziunea iraniană după ce elicopterul a fost găsit.

„Elicopterul preşedintelui a fost localizat. Echipele de salvare se apropie de locul accidentului (…) Situaţia nu este bună”, a declarat şeful Semilunii Roşii, Pirhossein Koolivand.

„Elicopterul preşedintelui Raisi a fost complet ars în urma prăbuşirii… din păcate, ne temem că toţi pasagerii sunt morţi”, a declarat un oficial iranian.

BBC transmite că „nu există niciun semn de viață” în locul prăbușirii elicopterului în care se afla președintele Iranului.

🚨 : Iranian President Ebrahim Raisi’s helicopter has been found smashed into a hillside after 16 hours

Preliminary reports suggest NO signs of life.

The fact it took them so long to find their own President is still concerning

— Nick Sortor (@nicksortor)