Elon Musk a lansat un atac la adresa premierului spaniol, Pedro Sanchez, după ce acesta a anunțat că vrea să interzică accesul minorilor sub 16 ani la platformele sociale. Guvernul spaniol s-a plâns, în mai multe rânduri de de proliferarea discursului instigator la ură și a dezinformărilor în mediul online.

Elon Musk, atac la adresa lui Pedro Sanchez

, proprietar al este nemulțumit că tot mai multe state introduc măsuri prin care restricționează accesul minorilor la rețelele de socializare. În acest context, Elon Musk și-a exprimat nemulțumirea față de premierul spaniol, . El îl numește pe acesta „un tiran şi un trădător pentru poporul spaniol”.

„Sanchez cel necinstit este un tiran şi un trădător pentru poporul Spaniei”, a postat Musk pe reţeaua X.

Pedro Sanchez a anunţat, în cadrul unui discurs din Dubai, mai multe măsuri care vizează platformele digitale, după cum relatează AFP. Premierul spaniol a declarat că Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la reţelele de socializare. Totodată, el a spus că platformele vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, potrivit Reuters.

Ce reclamă guvernul spaniol

Elon Musk s-a arătat deranjat de această atitudine. Guvernul coaliției de stânga condus de Pedro Sanchez s-a plâns, în repetate rânduri, de proliferarea discursului instigator la ură, a conţinutului pornografic şi a dezinformării pe reţelele de socializare. Oficialii spanioli susțin că platformele sociale au efecte negative asupra tinerilor.

„Copiii noştri sunt expuşi unui spaţiu în care nu au fost niciodată meniţi să navigheze singuri. Nu vom mai accepta asta. (…) Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”, a declarat Sanchez într-un discurs la Summitului Mondial al Guvernelor din Dubai.

Premierul Spaniei a insistat ca astfel de măsuri să fie implementate și de alte guverne.

Elon Musk își vede influența diminuată

Australia a devenit, în decembrie, prima ţară care a interzis reţelele de socializare pentru copiii sub 16 ani . Implementarea acestei decizii este monitorizată cu atenție de alte state care iau în considerare măsuri similare bazate pe vârstă. Între acestea se află Marea Britanie şi Franţa.

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat că guvernul său va introduce, chiar săptămâna viitoare, un nou pentru a-i trage la răspundere pe directorii de reţele de socializare pentru conţinutul ilegal şi instigator la ură. De asemenea, guvernul spaniol și-a propus să să incrimineze manipularea algoritmică şi amplificarea conţinutului ilegal.

Premierul spaniol a adăugat că procurorii vor explora modalităţi de a investiga posibile încălcări ale legii comise de Grok, TikTok şi Instagram.

Acest lucru este de natură să-l îngrijoreze pe Elon Musk care se confruntă deja cu acuzații în Franța din cauza unor încălcări ale legii.