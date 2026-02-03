B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Elon Musk, atac la premierul Spaniei. Guvernul de la Madrid vrea să restricționeze accesul minorilor la platformele online

Elon Musk, atac la premierul Spaniei. Guvernul de la Madrid vrea să restricționeze accesul minorilor la platformele online

Adrian Teampău
03 feb. 2026, 21:39
Elon Musk, atac la premierul Spaniei. Guvernul de la Madrid vrea să restricționeze accesul minorilor la platformele online
Sursa foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Elon Musk, atac la adresa lui Pedro Sanchez
  2. Ce reclamă guvernul spaniol
  3. Elon Musk își vede influența diminuată

Elon Musk a lansat un atac la adresa premierului spaniol, Pedro Sanchez, după ce acesta a anunțat că vrea să interzică accesul minorilor sub 16 ani la platformele sociale. Guvernul spaniol s-a plâns, în mai multe rânduri de de proliferarea discursului instigator la ură și a dezinformărilor în mediul online.

Elon Musk, atac la adresa lui Pedro Sanchez

Miliardarul american, proprietar al platformei X este nemulțumit că tot mai multe state introduc măsuri prin care restricționează accesul minorilor la rețelele de socializare. În acest context, Elon Musk și-a exprimat nemulțumirea față de premierul spaniol, Pedro Sanchez. El îl numește pe acesta „un tiran şi un trădător pentru poporul spaniol”.

„Sanchez cel necinstit este un tiran şi un trădător pentru poporul Spaniei”, a postat Musk pe reţeaua X.

Pedro Sanchez a anunţat, în cadrul unui discurs din Dubai, mai multe măsuri care vizează platformele digitale, după cum relatează AFP. Premierul spaniol a declarat că Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la reţelele de socializare. Totodată, el a spus că platformele vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, potrivit Reuters.

Ce reclamă guvernul spaniol

Elon Musk s-a arătat deranjat de această atitudine. Guvernul coaliției de stânga condus de Pedro Sanchez s-a plâns, în repetate rânduri, de proliferarea discursului instigator la ură, a conţinutului pornografic şi a dezinformării pe reţelele de socializare. Oficialii spanioli susțin că platformele sociale au efecte negative asupra tinerilor.

„Copiii noştri sunt expuşi unui spaţiu în care nu au fost niciodată meniţi să navigheze singuri. Nu vom mai accepta asta. (…) Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”, a declarat Sanchez într-un discurs la Summitului Mondial al Guvernelor din Dubai.

Premierul Spaniei a insistat ca astfel de măsuri să fie implementate și de alte guverne.

Elon Musk își vede influența diminuată

Australia a devenit, în decembrie, prima ţară care a interzis reţelele de socializare pentru copiii sub 16 ani . Implementarea acestei decizii este monitorizată cu atenție de alte state care iau în considerare măsuri similare bazate pe vârstă. Între acestea se află Marea Britanie şi Franţa.

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat că guvernul său va introduce, chiar săptămâna viitoare, un nou proiect de lege pentru a-i trage la răspundere pe directorii de reţele de socializare pentru conţinutul ilegal şi instigator la ură. De asemenea, guvernul spaniol și-a propus să să incrimineze manipularea algoritmică şi amplificarea conţinutului ilegal.

Premierul spaniol a adăugat că procurorii vor explora modalităţi de a investiga posibile încălcări ale legii comise de Grok, TikTok şi Instagram.

Acest lucru este de natură să-l îngrijoreze pe Elon Musk care se confruntă deja cu acuzații în Franța din cauza unor încălcări ale legii.

Tags:
Citește și...
Elon Musk vrea să creeze un „soare conștient” în spațiu. Ce presupune proiectul de 1,2 trilioane de dolari
Externe
Elon Musk vrea să creeze un „soare conștient” în spațiu. Ce presupune proiectul de 1,2 trilioane de dolari
Mișcări suspecte de trupe rusești la granița cu Finlanda. Putin face pregătiri pentru un eventual război VIDEO
Externe
Mișcări suspecte de trupe rusești la granița cu Finlanda. Putin face pregătiri pentru un eventual război VIDEO
Tragedie în Australia: O familie întreagă, găsită moartă în casă. Biletul șocant al tatălui
Externe
Tragedie în Australia: O familie întreagă, găsită moartă în casă. Biletul șocant al tatălui
Mama uneia dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din SUA a dispărut. Ce a găsit poliția în casa acesteia
Externe
Mama uneia dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din SUA a dispărut. Ce a găsit poliția în casa acesteia
Schimbare majoră. Germania taie alocațiile? Ce se întâmplă cu banii primiți de copiii românilor din diaspora
Externe
Schimbare majoră. Germania taie alocațiile? Ce se întâmplă cu banii primiți de copiii românilor din diaspora
Un bărbat din Franța a rămas închis în Carrefour toată noaptea ca să fure. Ce au găsit polițiștii în bagaje
Externe
Un bărbat din Franța a rămas închis în Carrefour toată noaptea ca să fure. Ce au găsit polițiștii în bagaje
Incident militar în Orientul Mijlociu. Forţele americane au doborât o dronă iraniană
Externe
Incident militar în Orientul Mijlociu. Forţele americane au doborât o dronă iraniană
Mafia italiană, implicată în Jocurilor Olimpice 2026. Cum au încercat interlopii să fure banii de investiții
Externe
Mafia italiană, implicată în Jocurilor Olimpice 2026. Cum au încercat interlopii să fure banii de investiții
Procesul Marine Le Pen. Procurorii cer menținerea interdicției de a candida pentru lidera extremistă
Externe
Procesul Marine Le Pen. Procurorii cer menținerea interdicției de a candida pentru lidera extremistă
Pensionar răpit și torturat în Franța după o confuzie uriașă. Răpitorii căutau milioane de euro în cripto
Externe
Pensionar răpit și torturat în Franța după o confuzie uriașă. Răpitorii căutau milioane de euro în cripto
Ultima oră
23:14 - Elon Musk vrea să creeze un „soare conștient” în spațiu. Ce presupune proiectul de 1,2 trilioane de dolari
23:08 - Ilie Bolojan a luat foarte puține măsuri reformiste. Kelemen Hunor: „Au fost corecţii pentru echilibrarea bugetului”
22:42 - Noile cărți de identitate blochează amenzile STB. De ce nu pot fi sancționați bucureștenii
22:37 - Averea lui Elon Musk sporește pe zi ce trece. Fuziunea SpaceX–xAI l-a adus la 800 miliarde de dolari
22:37 - Statul român accelerează digitalizarea în administrație. Ce presupune proiectul anunțat de Radu Miruță
22:08 - Inteligența Artificială poate automatiza ingineria până în 2027. Ce spun experții
22:06 - Mișcări suspecte de trupe rusești la granița cu Finlanda. Putin face pregătiri pentru un eventual război VIDEO
22:03 - PSD include veteranii în noul pachet de solidaritate. Ministrul Muncii: „366. Atâţia au mai rămas.” Când ar putea intra măsurile în bugetul pe 2026
22:02 - Răspunsul ferm al lui Kelemen Hunor, întrebat dacă premierul Ilie Bolojan va fi schimbat: „Este o criză permanentă în această Coaliție”
21:37 - Tragedie în Australia: O familie întreagă, găsită moartă în casă. Biletul șocant al tatălui