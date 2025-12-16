B1 Inregistrari!
Externe » Elon Musk a reușit o performanță istorică. Averea sa a depășit 600 de miliarde de dolari

Elon Musk a reușit o performanță istorică. Averea sa a depășit 600 de miliarde de dolari

Ana Beatrice
16 dec. 2025, 13:21
Elon Musk a reușit o performanță istorică. Averea sa a depășit 600 de miliarde de dolari
Cuprins
  1. Ce a stat, de fapt, în spatele creșterii spectaculoase a averii lui Elon Musk
  2. Cum a ajuns SpaceX să împingă averea lui Musk la un nou record
  3. Cum și-a construit drumul către statutul de cel mai bogat om din lume

Elon Musk a reușit o performanță istorică în lumea financiară. Averea sa netă a trecut de pragul impresionant de 600 de miliarde de dolari. Estimările publicate luni de revista Forbes confirmă caracterul fără precedent al acestei sume în istoria marilor averi.

Ce a stat, de fapt, în spatele creșterii spectaculoase a averii lui Elon Musk

Majorarea abruptă a averii lui Elon Musk este strâns legată de o recentă vânzare de acțiuni SpaceX realizată de angajați și investitori. Forbes a folosit prețurile stabilite în aceste tranzacții pentru a estima o valoare totală mai ridicată a companiei. Această evaluare a dus automat la creșterea valorii participației deținute de Musk.

Cu doar câteva ore înainte, revista Forbes evalua averea lui Elon Musk la aproximativ 500 de miliarde de dolari. Această variație rapidă evidențiază cât de instabile pot fi estimările legate de marile averi. În mare parte, averea miliardarului este legată de deținerile sale în companiile Tesla și SpaceX.

Diferența esențială este că SpaceX nu este o companie listată la bursă. Valoarea acesteia este determinată de runde de finanțare și tranzacții private, nu de fluctuațiile prețului acțiunilor.

Cum a ajuns SpaceX să împingă averea lui Musk la un nou record

Pe baza prețurilor rezultate din tranzacțiile cu acțiuni realizate de angajați și investitori, Forbes a estimat valoarea SpaceX la circa 800 de miliarde de dolari. Noua evaluare este de două ori mai mare decât cea anterioară, stabilită la 400 de miliarde de dolari.

Având în vedere că Elon Musk deține aproximativ 40% din companie, revista a revizuit datele privind averea sa personală. Astfel, averea netă a miliardarului a ajuns la 677 de miliarde de dolari.

Cum și-a construit drumul către statutul de cel mai bogat om din lume

Traiectoria sa antreprenorială explică ascensiunea fulminantă către vârful ierarhiei financiare globale. Elon Musk a absolvit Universitatea din Pennsylvania, apoi a renunțat la studiile de la Stanford. În 1999, și-a vândut prima companie de software către Compaq pentru peste 300 de milioane de dolari.

Următorul său proiect a dus la fuziunea care a creat PayPal, un pas decisiv ce i-a consolidat definitiv forța financiară. Născut în Africa de Sud, Elon Musk a fondat SpaceX în anul 2002. Doi ani mai târziu, s-a alăturat Tesla, punând bazele imperiului tehnologic care l-a propulsat în topul celor mai bogați oameni din lume.

