Elon Musk a sugerat că social media „distruge civilizația”. Ce a spus miliardarul despre TikTok și rețelele sociale

Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX, a sugerat că rețelele sociale „distrug civilizația”. Miliardarul este deja renumit pentru postările care stârnesc dezbateri aprinse, mesaje aclamate și criticate deopotrivă.

„TikTok distruge civilizația? Unii așa cred”, a scris miliardarul american, pe Twitter.

Unul dintre comentariile lăsate la postare îi aparține aceluiași Elon Musk.

„Sau poate că (o face, n.r.) social media în general”, a adăugat el.

Is TikTok destroying civilization? Some people think so.

