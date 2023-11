Elon Musk amenință cu un proces „termonuclear”! Ce se întâmplă cu aplicația X

cu un proces „termonuclear” împotriva grupului Media Matters, după ce mai multe companii, printre care Disney, Apple și IBM au renunțat să își mai facă publicitatea pe aplicația X pe fondul unui scandal antisemit în privința rețelei sociale. Companiile au publicat un raport în care susțin că reclamele de pe aplicație apăreau lângă mai multe postări antisemite, scrie

„În secunda în care tribunalul se deschide luni, X Corp va depune un proces termonuclear împotriva Media Matters și a TUTUROR celor care au colaborat în acest atac fraudulos asupra companiei noastre”, a transmis miliardarul Elon Musk.

Companiile ar fi „deturnat complet experiența utilizatorului real de pe X”.

„Pentru ca discursul să fie cu adevărat liber, trebuie să avem libertatea de a vedea sau auzi lucruri pe care unii oameni le consideră inacceptabile”, a mai spus Elon Musk.

„Nu vom permite activiştilor conduşi de agendă, sau chiar profiturilor noastre, să ne descurajeze viziunea”, a mai transmis el.

Miliardarul este implicat în mai multe controverse, după ce ar fi tolerat și încurajat antisemitismul pe . Nu de mult, Musk a prezentat o teorie a conspirației care face referire la faptul că comunitățile evreiești încurajează ura „împotriva albilor”.

De asemenea, și după ce ar fi făcut o trimitere la o teorie a conspirației care l-a motivat pe omul care a ucis 11 persoane la o Sinagogă din Pittsburgh în urmă cu 5 ani.

După ce a fost acuzat de antisemitism, Elon Musk a publicat pe X un mesaj prin care dezmite tot ce se întâmplă cu referire la el.

„Săptămâna trecută, au existat sute de povești false din mass-media care susțin că sunt antisemit. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr. Îmi doresc numai ce este mai bun pentru umanitate și un viitor prosper și interesant pentru toți”, a scris Elon Musk pe X.

This past week, there were hundreds of bogus media stories claiming that I am antisemitic.

Nothing could be further from the truth.

I wish only the best for humanity and a prosperous and exciting future for all.

— Elon Musk (@elonmusk)