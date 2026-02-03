Elon Musk a anunțat fuziunea gigantului SpaceX cu startup-ul său de inteligență artificială xAI. Omul de afaceri a creat cea mai valoroasă companie privată din lume, evaluată la 1,25 trilioane de dolari. Obiectivul central al acestei fuziuni este construirea unui „soare conștient”.

Ce înseamnă „soare conștient”

„Soarele conștient” este o metaforă folosită de miliardar pentru a descrie o constelație de milioane de sateliți echipați cu putere de calcul AI. Ideea este de a capta energia solară în spațiu pentru a alimenta nevoile uriașe de calcul ale inteligenței artificiale, pentru a evita limitările de resurse și energie de pe Pământ.

Planul prevede lansarea a până la un milion de sateliți în următorii ani. Potrivit comunicatului oficial, rachetele SpaceX vor transporta pe orbită infrastructură capabilă să proceseze volume imense de date. Musk susține că aceasta este singura cale pentru ca AI-ul să poată crește la niveluri care să permită, în viitor, colonizarea planetei Marte și explorarea Universului.

Ce provocări tehnice și financiare poate întâmpina Elon Musk

Potrivit , proiectul necesită utilizarea la maximum a tehnologiei rachetelor Falcon și a noii nave . Deși energia solară este abundentă în afara atmosferei, costurile de trimitere și întreținere a unor centre de date pe orbită sunt colosale. Experții sunt împărțiți în privința posibilităților financiare. Unii sunt de părere că modelul de afaceri este plauzibil, alții susțin că ideea de a lucra ieftin în spațiu este, în prezent, nerealistă.

„Pe termen lung, inteligența artificială bazată în spațiu este singura cale de a scala. Pentru a capta chiar și o milionime din energia Soarelui nostru ar fi nevoie de peste un milion de ori mai multă energie decât consumă în prezent civilizația noastră”, a explicat Elon Musk.

Ce spun specialiștii despre această cursă spațială

Musk nu este singurul care pariază pe mutarea datelor în spațiu; giganți precum Google, Amazon și Nvidia explorează soluții similare. Google plănuiește propriile lansări pentru anul 2027. Totuși, analiștii avertizează că, în ciuda optimismului miliardarului, beneficiile reale ale acestor tehnologii nu vor fi resimțite de populație mai devreme de un deceniu.